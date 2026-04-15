C’è grandissima apprensione in casa Juventus per le condizioni fisiche di Kenan Yildiz: ecco le ultime.

La Juventus sorride a metà. La vittoria sul campo dell’Atalanta (1-0) ha permesso ai bianconeri di superare il Como in classifica e di agguantare quel quarto posto utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma c’è grandissima apprensione alla Continassa per le condizioni fisiche di Kenan Yildiz. Il numero 10 turco è sicuramente il giocatore di maggior talento della rosa a disposizione di Spalletti e un suo eventuale stop adesso complicherebbe terribilmente i piani della Vecchia Signora.

Yildiz contro l’Atalanta ha disputato una delle peggiori gare di questa stagione: a limitare l’ex Bayern Monaco è un’infiammazione al ginocchio che ha messo addirittura a rischio la sua convocazione proprio per la sfida contro la Dea. Domenica 19 aprile, alle ore 20:45, la Juve affronterà il Bologna in una sfida decisiva per la volata Champions League e Spalletti non può assolutamente permettersi di rinunciare al calciatore originario di Ratisbona.

Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più sul suo recupero, ma ora i tifosi della Juventus trattengono il fiato: seguiremo l’evoluzione della questione Yildiz e vi terremo aggiornati.