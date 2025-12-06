Il tennista romano, fresco vincitore della Coppa Davis, è stato coinvolto in un’iniziativa gratificante e suggestiva: sta accadendo ora

Dal rettangolo di gioco alle strade di Roma, la sua città, quella a cui da anni vorrebbe regalare la gioia di un trionfo nell’evento più atteso dagli appassionati di tennis: gli Internazionali d’Italia.

In attesa che, magari arrivandoci possibilmente integro fisicamente, possa realizzarsi il sogno di una vita, il finalista di Wimbledon 2021 ha messo in bacheca la sua seconda Coppa Davis consecutiva. Al pari di quanto fatto nel 2024, Matteo Berrettini ha vinto tutti gli incontri di singolare disputati, dimostrando ancora una volta come, chiamato a difendere i colori azzurri, dia il meglio proprio in queste circostanze.

Dopo le fatiche di Bologna l’ex allievo di Vincenzo Santopadre è tornato nella sua città, ma stavolta non solo per motivi affettivi o di abitudine: il Comitato Organizzatore Olimpico di Milano-Cortina 2026 gli ha infatti riservato un compito d’onore nel processo di avvio dei Giochi Olimpici Invernali che inizieranno ufficialmente tra due mesi esatti.

Jasmine Paolini arrives in Rome with the Olympic flame ahead of the 2026 Winter Games. 2024 Olympic Gold medalist in the house. 🥇 🇮🇹❤️ pic.twitter.com/8vCyzAQr9o — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 5, 2025

Nella giornata di oggi 5 dicembre, diversi atleti italiani di spicco – che hanno dato lustro allo sport italiano nelle rispettive discipline – sono stati chiamati allo Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea‘ – distante solo poche decine di metri dai campi del Foro Italico – per un viaggio indimenticabile. Lo stesso già compiuto da Jasmine Paolini, che ha portato la torcia olimpica nell’ultimo tratto del viaggio verso l’Italia.

Berrettini tedoforo nella Capitale: il viaggio con la torcia Olimpica

Come detto, alcune delle eccellenze dello sport italiano – lo stesso Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, Gianmarco Tamberi, Achille Polonara, Elisa Di Francisca e Gregorio Paltrinieri, ma anche personalità dello spettacolo come Achille Lauro, Claudia Gerini e Giuseppe Tornatore– si sono dati appuntamento presso l’impianto dedicato al mitico velocista azzurro per iniziare il lungo percorso della Fiamma Olimpica, trasportata per le vie di Roma fino al tardo pomeriggio, quando, nella suggestiva Piazza del Popolo, si chiuderà la prima tappa della torcia nella penisola italiana.

Il 31enne nuotatore di Carpi è stato designato come primo tedoforo della Fiamma, partita alle 9:50 dallo ‘Stadio dei Marmi’ per iniziare il suo percorso nelle vie della Capitale. Berrettini seguirà da protagonista tutto il viaggio, ereditando la torcia nel corso della giornata portando il simbolo dei Giochi Olimpici nei luoghi più significativi della sua Roma.