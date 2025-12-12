Carlos Alcaraz ancora una volta meglio di Jannik Sinner. Il tennista spagnolo ha battuto anche in questo caso il talento azzurro.

Il duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ha infiammato l’intera annata 2025 del tennis maschile. I due atleti più forti e completi del momento si sono dati battaglia in numerose occasioni, andandosi a giocare ben otto finali durante la stagione. Un dualismo che proseguirà senza dubbio anche in futuro, visto che al momento la concorrenza sembra piuttosto lontana.

Alcaraz si è assicurato due tornei del grande Slam, ovvero il Roland Garros e gli US Open, mentre Sinner ha vinto gli altri due eventi Major, vale a dire Australian Open e Wimbledon. Al termine della stagione Jannik si è anche portato a casa per il secondo anno consecutivo le ATP Finals di Torino, ma nonostante ciò in classifica generale resta ancora lo spagnolo il leader in vetta, seppur con soli 550 punti di vantaggio.

La superiorità di Alcaraz è dunque molto lieve, anche se nelle ultime ore lo spagnolo ha nuovamente sconfitto Sinner in una graduatoria particolare. Un premio che non riguarda soltanto i tennisti a livello individuale, ma un po’ tutto lo staff che li prepara e li segue costantemente.

ATP Awards, i coach di Alcaraz premiati come i migliori dell’anno

L’ATP, ovvero l’associazione internazionale del tennis maschile, ha voluto assegnare come ogni anno gli ATP Awards, ovvero i premi dedicati ai migliori atleti dell’anno ed ai team in generale, anche in base ai risultati ed al ranking ottenuto.

Stavolta a trionfare sono stati i due coach che seguono da vicino Carlos Alcaraz. Premio di allenatori dell’anno dunque per Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez, due personaggi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella crescita del talento di Murcia, e soprattutto nella sua scalata fino al primo posto attuale della classifica.

Restano a bocca asciutta invece i due allenatori di Jannik Sinner, anche loro in lizza per il premio fino all’ultimo. Darren Cahill e Simone Vagnozzi sono dunque stati sconfitti dai loro colleghi made in Spagna, nonostante vengano considerati due coach di altissimo livello. Jannik ha sempre ammesso di aver bisogno atavico dei loro consigli e degli allenamenti ben strutturati da questa coppia italo-australiana.

Intanto si continua a parlare del futuro di Cahill come head coach di Sinner. Il tecnico australiano aveva rivelato di voler lasciare l’incarico a fine 2025, ma Jannik sta facendo di tutto per trattenerlo almeno per un’altra stagione. Vedremo se l’opera di convincimento andrà a segno.