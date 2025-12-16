In attesa che inizi la nuova stagione, ferve il dibattito su chi sia il migliore tra i due grandi rivali: arriva la sentenza inappellabile

Alcaraz e Sinner. Sinner ed Alcaraz. Il dualismo più elettrizzante del tennis contemporaneo – e, chissà, anche di quello futuro – tiene banco nelle chiacchiere e nelle opinioni degli addetti ai lavori, curiosi ed eccitati all’idea di vivere un’altra stagione come quella appena conclusa.

Nel 2025, se si fa eccezione per gli Australian Open – quando un inossidabile Novak Djokovic era stato capace di fermare la corsa del talento spagnolo in quarti di finale – i due fuoriclasse si sono dati battaglia in tutte le finali dei Major. E non solo, visto che hanno incrociato i loro nobili strumenti del mestiere anche a Roma, a Cincinnati, all’esibizione del ‘Six Kings Slam’ e a Torino, nell’ultimo tradizionale atto delle Nitto ATP Finals.

Per il momento il ranking ATP arride al fenomeno spagnolo, che dopo aver riguadagnato il trono mondiale grazie alla vittoria agli Us Open, ed aver perso lo scettro per una sola settimana dopo l’affermazione dell’azzurro al Masters 1000 indoor di Parigi, ha chiuso il 2025 in vetta grazie al percorso nel capoluogo piemontese, sebbene la vittoria finale sia stata appannaggio dell’altoatesino.

Ma chi è davvero il più forte, il più grande, il più vincente tra i due? Alla difficile domanda ha tentato di dare una risposta l’ex tennista cipriota Marcos Baghdatis, interrogato sull’argomento ai microfoni di ‘Tennis365.com‘.

Baghdatis non ha dubbi: sentenza pesante per Jannik

L’argomento proposto dalla redazione della celebre testata specializzata è stato semplice ma allo stesso tempo complicato da dipanare: chi vincerà più Major tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’ex Top Ten classe ’85 ha espresso però in modo abbastanza deciso la sua preferenza.

“È molto difficile dirlo. Direi però Alcaraz perché ha più varietà nel suo gioco. Mentalmente, però, lo spagnolo è forse meno costante di Sinner: questa è una cosa che potrebbe ritorcersi contro di lui. Detto ciò, la mia scelta ricade comunque su Alcaraz“, ha affermato l’ex tennista.

Forse un po’ a sorpresa, il cipriota ha anche lasciato spazio all’inserimento di un terzo incomodo. Una giovane stella del tennis che potrebbe spezzare il duopolio dominante nelle ultime due stagioni.

“Joao Fonseca è uno di quelli che potrebbe riuscire a intromettersi nella rivalità, e penso che lo farà. Ma a parte Fonseca, soprattutto in uno Slam dove si gioca al meglio dei cinque set, non vedo chi possa fermare Alcaraz e Sinner. Sì, magari Sascha Zverev può vincere. Ma sarà dura“, ha concluso Baghdatis.