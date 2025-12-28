Mazzata devastante per Carlos Alcaraz in vista del 2026: l’annuncio di questi minuti lascia tutti senza parole.

È l’attuale numero 1 al mondo davanti a Sinner e anche nel 2026 sarà sicuramente tra i protagonisti assoluti della nuova stagione tennistica. Carlos Alcaraz ha ancora fame di successi e farà di tutto per difendere il primato nel ranking Atp dagli assalti di Jannik.

Lo spagnolo, di recente, si è separato ufficialmente dal suo coach Ferrero dopo una straordinaria collaborazione durata 7 anni e caratterizzata da tantissimi successi. Proprio questa rottura potrebbe influenzare il futuro di Alcaraz e adesso i suoi tifosi temono il peggio.

Woodbridge sul futuro di Alcaraz: messaggio sconcertante

A spegnere i sogni di Alcaraz e dei suoi fan è, questa volta, Todd Woodbridge. Ecco infatti quanto ammesso proprio in queste ore dall’ex tennista e conduttore televisivo australiano: “Alcaraz quasi sicuramente non vincerà nemmeno un titolo slam l’anno prossimo, per lui è molto difficile. Il cambio di allenatore è sconcertante. Insieme a Ferrero, ha formato una delle migliori coppie al mondo e senza il suo contributo lo vedo più insicuro. Sono convinto che Sinner abbia un grande vantaggio in questo momento e conquisterà il tris agli Australian Open”.

Una previsione da brividi in vista dell’imminente inizio degli Australian Open (18 gennaio) e del nuovo anno che si preannuncia avvincente, proprio come quello che si sta per concludere. E voi? Siete d’accordo con quanto dichiarato da Woodbridge o credete che Alcaraz sia ancora l’uomo da battere?