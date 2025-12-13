Brutte notizie per la Juventus ed in particolare per il suo portiere titolare Michele Di Gregorio, che è finito nell’occhio del ciclone.

Il momento della Juventus è particolarmente delicato. La squadra di Luciano Spalletti non riesce a trovare il bandolo della matassa, ovvero quello sprint necessario per lasciarsi alle spalle il periodo negativo ed altalenante e tornare ad essere la formazione dominante che i tifosi juventini vorrebbero rivedere.

Michele di gregorio
Ahi Di Gregorio, pessime notizie per la Juve: è ufficiale (foto @micheledigregorio16) – radioradio.it

Chissà se la vittoria per 2-0, neanche troppo brillante, sui ciprioti del Pafos in Champions League potrà rappresentare la spinta decisiva per cambiare registro e ritmo. Nel frattempo l’ambiente Juve sembra però non avere più pazienza, cominciando a criticare seriamente i calciatori della rosa, molti dei quali considerati non all’altezza di questa maglia.

Tra i più biasimati del momento spicca il portiere Michele Di Gregorio, un estremo difensore affidabile ma che viene indicato da molti tifosi e opinionisti come non propriamente ideale per prendere in mano l’eredità di grandi portieri del passato quali Buffon o Szczesny. Alcune prestazioni non totalmente positive hanno fatto calare un velo di pessimismo sulla testa dell’ex Monza; eppure c’è chi lo difende, non considerandolo così fuori luogo.

Grossi difende Di Gregorio: “Non è lui il problema di questa Juventus”

Dunque tra i giornalisti e gli addetti ai lavori esiste un partito contro Di Gregorio ed un altro che invece tende più a difenderlo. Di quest’ultimo fa parte il cronista Roberto Grossi, che nella sua recente disamina a Radio Bianconera ha fatto intendere come il portiere classe ’97 non abbia colpe esagerate sul momento balbettante della Juventus.

Juventus
Grossi difende Di Gregorio: “Non è lui il problema di questa Juventus” (foto JuventusFC) – radioradio.it

Anzi, Grossi ha voluto escludere il numero 16 bianconero dalle feroci critiche recenti: “Di Gregorio non è il problema principale della Juventus. Non sarà il migliore al mondo, ma è un portiere che può stare nella Juve. Anche contro il Pafos ha evitato che il primo tempo prendesse una piega pericolosa. Ora è diventato un capro espiatorio, succede ciclicamente a molti. Lui sa bene cosa mormora lo stadio, ma deve essere bravo a non lasciarsi condizionare”.

Parole positive dunque verso Di Gregorio, che come detto ha salvato in più occasioni i pali bianconeri, anche in tempi recenti. I problemi della Juve sono piuttosto di tenuta caratteriale, visto che la squadra di Spalletti tende spesso a smarrirsi nei momenti clou, non riuscendo ad alzare l’asticella.

Ora il calendario porterà i bianconeri ad affrontare due partite molto delicate: prima la trasferta di Bologna, prevista per domani come positicipo della 15.a giornata, poi lo scontro diretto contro la Roma del 20 dicembre prossimo.