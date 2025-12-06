Bomba di mercato in casa Roma: un calciatore della rosa di Gasperini sembra destinato ad andarsene già nel mercato di gennaio.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, che ha riportato tutti con i piedi per terra, la Roma cercherà di ritornare al successo nella delicata trasferta di Cagliari di domani pomeriggio. Grande curiosità su chi ricoprirà il ruolo di numero 9 nella partita in questione, viste le tante incertezze offensive degli ultimi tempi.

Possibile che Gian Piero Gasperini torni a dare fiducia a Evan Ferguson, l’attaccante irlandese che finora ha realizzato un solo gol in campionato, visto anche l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Non proprio un impatto straordinario quello del classe 2004, arrivato in prestito dal Brighton con un diritto di riscatto molto elevato.

Se la Roma decidesse di trattenere Ferguson a titolo definitivo, dovrà versare ben 38 milioni di euro entro fine giugno alla sua squadra d’appartenenza. Uno scenario ad oggi a dir poco difficile, quasi impossibile. Anzi, secondo gli ultimi rumors di mercato, non è da escludere che il centravanti irlandese possa fare ritorno in Premier League ben prima della scadenza del prestito in giallorosso.

Clamoroso: il Brighton si riprende Ferguson già a gennaio. Come cambia l’attacco della Roma

Come riferito oggi da Il Messaggero, da Brighton arrivano segnali in questo senso. La squadra bianco-blu sarebbe pronta a riportare Evan Ferguson a casa già durante la sessione di mercato di gennaio, qualora si decidesse di interrompere il prestito alla Roma in maniera consensuale.

Il motivo? L’infortunio recente del centravanti greco Stefanos Tzimas, giovane talento su cui il Brighton ha puntato molto. Lo stop per diversi mesi di quest’ultimo, unito alla scarsa vena realizzativa di Rutter, sembrano proporre agli inglesi di puntare su un altro loro asset. La soluzione del rientro anticipato di Ferguson è dunque tutt’altro che da scartare.

La Roma stessa, qualora l’irlandese non desse segnali di crescita in zona-gol, sarebbe propensa a rinunciare al proprio numero 11, puntando su altri profili per la seconda parte di stagione. Anche il tecnico del Brighton, il tedesco Fabian Hürzeler ha aperto a questa possibilità: “Vedremo quando arriverà gennaio come cercheremo di migliorare la squadra e quali cambiamenti vorremo fare”.

In caso di addio di Ferguson nel mercato invernale, il d.s. giallorosso Massara dovrà mettersi sulle tracce di un nuovo numero 9, gradito a Gasperini. Il profilo più battuto resta quello di Joshua Zirkzee, centravanti in uscita dal Manchester United. Ma non mancano le alternative: nelle ultime settimane si sono fatti anche i nomi di Fabio Silva, Kalimuendo, Yuri Alberto e Raspadori.