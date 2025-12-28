L’addio improvviso ad appena 32 anni scuote il mondo del calcio e i tifosi dell’Inter: ecco quanto accaduto poco fa.

Rafael Alcântara do Nascimento, meglio noto come Rafinha, dice basta. Il centrocampista brasiliano, figlio del campione del mondo Mazinho, ha infatti annunciato ufficialmente il suo addio al calcio giocato a causa di un infortunio al ginocchio che lo perseguitava ormai da diverso tempo.

Ecco quanto ammesso dal calciatore attraverso un video apparso in queste ore sui social: “Il mio corpo non regge più, inizia una nuova vita. Ho preso la decisione di ritirarmi. Poco più di un anno fa ho subito un infortunio al ginocchio che purtroppo mi impedisce di tornare a competere ai massimi livelli. È stato un viaggio bellissimo. Ho vissuto in diversi paesi, imparato lingue, conosciuto culture e condiviso lo spogliatoio con idoli. Il calcio mi ha regalato momenti indimenticabili“.

Ritiro Rafinha, i tifosi dell’Inter stentano a crederci

L’addio di Rafinha ha lasciato increduli anche i tifosi dell’Inter, che hanno avuto il piacere di assistere dal vivo alle giocate del brasiliano nel 2018: arrivò a Milano a gennaio di quell’anno in prestito dal Barcellona e riuscì a conquistare con 17 presenze, condite da 2 gol e 3 assist.

Oggi quello che per molti è stato uno dei talenti brasiliani più interessanti degli ultimi anni si ferma: è un giorno triste per tutti gli appassionati di calcio, che non potranno più godersi le giocate di Rafinha.