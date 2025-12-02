Tanti saluti al romantico ma dispendioso camino nelle case degli italiani: per sostituirlo c’è un’alternativa davvero comoda ed economica.

Nell’immaginario collettivo degli italiani non c’è cosa più romantica, legata alla stagione invernale, del camino. Ovvero dell’installazione di questo angolo, scavato solitamente nei muri di un’abitazione, dove si fa ardere della legna per scaldare l’ambiente. Si tratta del primo metodo di riscaldamento utilizzato per le case o per i castelli.

La sensazione e il tepore dato dal camino è sicuramente suggestiva e molto affascinante, visto che rappresenta uno strumento legato al calore, all’accoglienza ed al romanticismo. Ma vi sono anche delle problematiche nel gestire un camino nella propria abitazione, a partire dai costi da sostenere.

L’installazione di un camino prevede infatti diverse modifiche dal punto di vista edile, per la costruzione dello stesso e soprattutto per il collegamento con una canna fumaria, da cui far uscire per l’appunto il fumo emesso dalla bruciatura del legno. La pulizia della canna e l’acquisto della legna rappresentano altre spese non certo di poco conto.

L’ultima idea regalo per riscaldare la casa: ecco il caminetto elettrico

Ecco perché già molti italiani sono pronti a fare a meno del camino, nonostante la suggestività di questo strumento, per far spazio ad un oggetto più moderno con il quale si ottiene lo stesso risultato, a costi anche molto più contenuti.

Parliamo del caminetto elettrico, la versione contemporanea del camino classico. I fattori positivi dell’acquisto di questa sorta di stufa sono le non necessarie modifiche strutturali alla casa, ma anche la maggiore pulizia rispetto al camino tradizionale. Inoltre beneficia dei privilegi della domotica, visto che si può attivare e spegnere azionandolo via telecomando.

La composizione del caminetto elettrico è simile a quella di una stufa, con la presenza di LED e lampadine che vanno a simulare la presenza di una fiamma reale. All’interno è presente un motore che genera calore e viene distribuito nell’ambiente con una ventola. I modelli più venduti hanno una potenza tra i 700 ed i 2000 watt e un assorbimento abbastanza contenuto.

In base alla grandezza della stanza o dell’abitazione da riscaldare, va anche scelto il tipo di caminetto. Vi sono alcuni che riscaldano al massimo circa 20 metri quadrati di spazio e dunque vanno integrati con altri sistemi di riscaldamento. Altri che, collegati alla rete idrica casalinga, permettono un livello maggiore di tepore.

Il costo varia da modello a modello: si va dai 100€ per un caminetto base senza troppa potenza a quelli più completi e potenti che arrivano fino a 1.000€ di spesa. Ma il risparmio su manutenzione, canna fumaria e legna da ardere è assolutamente conveniente.