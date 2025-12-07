Cambiano le disposizioni all’interno del Comune di Roma. Se commettete questo errore alla guida, rischiate veramente grosso.

Gli automobilisti italiani ogni anno sono costretti a spendere cifre tutt’altro che leggere per la gestione e la manutenzione della propria vettura. Basti pensare a tutte le spese per il rifornimento del carburante, oppure i saldi obbligatori per l’assicurazione annuale, il Bollo Auto e le varie revisioni imposte dal PRA.

Ecco perché, oltre alle spese ordinarie che come detto non sono di poco conto, è importante evitare di dover tirar fuori il portafogli per altri costi extra. In particolare quelli derivanti dalle tanto odiate e temute multe stradali: le cosiddette sanzioni che vengono comminate dalla Polizia Municipale qualora venisse rivelata un’infrazione al Codice della strada.

In particolare dovranno stare attenti gli automobilisti ed i motociclisti che circolano per Roma in queste settimane. Il Comune ha dato infatti il via libera nelle scorse ore all’attivazione di nuovi autovelox, con l’intento di limitare i pirati della strada e intervenire a livello sanatorio con coloro che superano i limiti di velocità imposti. Ma andiamo vedere quando e dove saranno posizionati questi dispositivi.

Roma, nuovi autovelox attivi su Tangenziale e viale Isacco Newton: tutte le info per gli automobilisti

Da lunedì 15 dicembre saranno attivi e perfettamente funzionanti alcuni autovelox fissi, per il rilievo della velocità puntuale. Questi dispositivi saranno installati precisamente sulla Tangenziale Est e sua viale Isacco Newton, in due percorsi solitamente ad ampio scorrimento durante il giorno e la notte.

L’intento, come già detto, è di punire gli automobilisti che infrangono i limiti di velocità, rischiando di incappare in incidenti per sé e per gli altri protagonisti della strada. Dopo un iniziale periodo di test, gli autovelox in questione saranno perfettamente in grado di pizzicare e sanzionare gli automobilisti indisciplinati.

Come annunciato da Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma, sono stati installati due dispositivi sulla tangenziale, precisamente all’altezza di via del Foro Italico (uno in direzione San Giovanni, l’altro verso lo Stadio Olimpico). Mentre altri due su viale Isacco Newton, in zona Magliana, in entrambe le direzioni di marcia.

Il limite di velocità in questi tratti di strada è di 60 km/h, con il Comune che sta lavorando per imporre tale limite in moltissime zone urbane. I prossimi velox ad essere installati saranno sulla tanto sventurata via Cristoforo Colombo, nel tratto urbano tra piazza dei Navigatori e via Costantino e in due tratti extra-urbani, ed anche su Corso Francia, altro viale che si presta alle infrazioni stradali.

Occhio dunque a non sottostare alle regole stradali in questi tratti: il rischio di vedersi comminata una multa per eccesso di velocità è dietro l’angolo.