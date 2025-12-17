Un piccolo borgo vicinissimo a Roma apre a tutti gli amanti del Natale: un’iniziativa che porterà tantissimo entusiasmo.

Tutti quanti sappiamo bene che il paese originario di Babbo Natale si trova nella fredda Lapponia, esattamente a Rovaniemi, la città nell’estremo nord della Finlandia divenuta nota appunto per l’assonanza con il barbuto e benevolo personaggio, simbolo delle festività natalizie.

Forse in pochi sanno invece che una piccola branca di Rovaniemi si trova molto vicino a Roma. Un piccolo borgo della regione Lazio ha infatti ricostruito Il Paese di Babbo Natale. Un evento che è ormai un classico per la comunità di Collalto Sabino, comune in provincia di Rieti che diventa meta di turisti e di appassionati del Natale in questa fase dell’anno.

Il borgo si trova quasi a metà strada tra Roma, Rieti e L’Aquila, molto vicino al confine tra Lazio ed Abruzzo e a poco più di un’ora di percorrenza dalla capitale. Una gita piacevole per andare a scoprire le installazioni e gli eventi dedicati alle festività invernali e soprattutto a Babbo Natale. Un luogo ideale per grandi e piccini e per trascorrere una giornata in famiglia nella migliore delle atmosfere natalizie.

Riapre a Collalto Sabino il Paese di Babbo Natale: un’esperienza ideale per le famiglie

Il Paese di Babbo Natale è stato adibito nel pieno centro storico di Collalto Sabino, un borgo da visitare a prescindere per gli scorci affascinanti e per la bellezza del panorama, in piena zona sabina. Per diverse domeniche, durante il periodo festivo, sarà possibile accedere a questo evento temporaneo.

Mercatini natalizi ricchi di prodotti artigianali, laboratori classici, tanta musica e soprattutto l’installazione della casa di Babbo Natale da visitare. Un’esperienza ideale per tutta la famiglia, in particolare per i bambini che potranno così immergersi in un’atmosfera sognante e festiva.

Già da alcuni weekend, ovvero da fine novembre, a Collalto Sabino sarà anche possibile accedere alle cantine del centro storico ed assaggiare i prodotti tipici ed artigianali del luogo, oltre a visionare alcuni cenni di tradizione popolare.

I più piccoli potranno incontrare direttamente Babbo Natale nella sua dimora, così da consegnargli la letterina tipica, salire sulla sua slitta e fare persino un giro con gli asinelli. Tutto l’ambiente sarà animato dall’atmosfera natalizia, da melodie tipiche di questo periodo dell’anno e dalla neve, a tratti anche veritiera.

Ingresso gratuito e tante prelibatezze tipiche da gustare. Per raggiungere Collalto Sabino da Roma è possibile percorrere l’autostrada A24 sino all’uscita di Carsoli e proseguire tramite strade provinciali fino al comune sabino.