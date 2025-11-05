A soli 34 anni, Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York, diventando il primo musulmano e il primo esponente di origini sud-asiatiche a guidare la città. La sua elezione segna un cambio di rotta profondo nella politica urbana americana, riportando al centro costo della vita, servizi pubblici e partecipazione dei quartieri. La sfida ora è tradurre in risultati concreti una piattaforma ambiziosa, costruita dal basso e sostenuta da una rete di giovani e lavoratori.

Da Kampala al Queens

Nato nel 1991 a Kampala, in Uganda, Zohran Mamdani è figlio della regista Mira Nair e del politologo Mahmood Mamdani. Arrivato a New York da bambino, è cresciuto nel Queens, il quartiere dove oggi ha costruito il suo radicamento politico.

Dopo la laurea in Africana Studies al Bowdoin College, ha lavorato come consulente per l’assistenza abitativa, aiutando famiglie a rischio sfratto: un’esperienza che ha definito la sua visione della politica come strumento di prossimità.

L’ascesa politica e la vittoria del 2025

Nel 2020 Mamdani viene eletto all’Assemblea dello Stato di New York per il distretto di Astoria, sostenuto dai Democratic Socialists of America. In pochi anni si impone come volto di una nuova generazione politica, capace di unire linguaggio progressista e pragmatismo amministrativo. La sua campagna per la carica di sindaco si è basata su un modello partecipativo: donazioni di piccolo importo, volontariato diffuso e una forte presenza nelle comunità locali. Il risultato: una vittoria che molti analisti considerano storica per la sinistra americana.

Un’agenda centrata sulla vita quotidiana

Il cuore del programma di Mamdani è la lotta al caro-vita.

Al centro, la questione abitativa con un piano straordinario di edilizia popolare e misure contro gli sfratti; un potenziamento del trasporto pubblico finanziato da una tassazione più equa; e l’idea di una città che “torni vivibile per chi lavora qui, non solo per chi investe qui”. Le sue prime mosse da sindaco puntano a riorientare le risorse verso i servizi di base, ridefinendo le priorità del bilancio municipale.

Il metodo Mamdani

Il nuovo sindaco ha annunciato un modello di governo partecipato, fondato su incontri regolari nei quartieri e report pubblici trimestrali per misurare i risultati delle politiche. I parametri chiave saranno riduzione delle richieste di sfratto, tempi di attesa nei servizi, efficienza dei trasporti e accessibilità economica. L’obiettivo, ha spiegato Mamdani nel discorso di insediamento, è “valutare il successo di New York non dai profitti, ma dalla qualità della vita dei suoi cittadini”.