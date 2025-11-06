Zambon in Commissione Covid: audizione esplosiva sul report OMS sparito ▷ “Vi mostro tutte le interferenze e minacce”

Un dossier completo sulla gestione pandemica dell’Italia pubblicato da un funzionario OMS sparito in meno di un giorno: 20 ore.

E’ la storia che conosciamo già di Francesco Zambon. Sulla “cieca disperazione” di quel periodo iniziale dell’emergenza che ha colpito l’Italia per prima dopo la Cina, l’ormai ex OMS aveva fornito una critica chiara e dettagliata su ciò che non andava, a partire da quel piano pandemico non aggiornato. Per non parlare poi delle responsabilità della Cina, uno dei maggiori finanziatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che più volte è stata accusata di essere stata troppo indulgente nei confronti del governo cinese. Zambon ha scritto tutto nero su bianco in un rapporto che in tempi di crisi sanitaria si suppone sia importante condividere. L’ex OMS racconta nei dettagli tutta la procedura in Commissione Covid, che si occupa proprio di investigare sul primo periodo della pandemia.

Il rapporto viene dapprima approvato, racconta Zambon in audizione, poi messo sotto torchio da commenti e revisioni. Il processo di pubblicazione diventa complesso e rallenta sensibilmente nonostante il consiglio di Zambon di accelerare il più possibile per fornire osservazioni utili su come affrontare la crisi. Su quelle osservazioni si dice che “potrebbe esplodere una bomba mediatica”; si chiede se “si può abbassare il tono”, se si può essere meno espliciti. “Potremmo sollevare il disappunto dei governi”, si legge nelle slide mostrate da Zambon, che a quelle mail risponde: “Sono il responsabile e me ne prendo le responsabilità”.

“Alcune cose non possono essere taciute”, aggiunge. Ma poi “il rapporto dell’OMS è indipendente dall’Italia”, fa notare Zambon.

Il rapporto viene bloccato. Solo un “atto di forza” porta il ricercatore a pubblicare comunque il dossier, sul quale erano arrivati i complimenti del direttore regionale OMS Kluge e del comitato scientifico di Ginevra. Dopo 20 ore il report sparisce dalla circolazione.

