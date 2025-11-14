Thiago Motta è pronto a tornare in panchina dopo le tante voci sul suo conto. Il tecnico ex Juventus e Bologna valuta due proposte.

Sono passati ormai quasi otto mesi da quando l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus si è mestamente conclusa. Il giovane allenatore italo-brasiliano, scelto dai bianconeri per riportare gioco e mentalità vincente, pagò i troppi risultati altalenanti e le uscite di scena premature in Champions League e Coppa Italia.

Motta è rimasto fermo a quella decisione lì, che sicuramente ha pesato come un macigno sul cammino professionale dell’ex centrocampista. Il quale però vanta ancora numerosi estimatori, visto ciò che di buono a livello tattico aveva ideato prima del flop Juve. In particolare a Bologna, dove è stato in grado di costruire una macchina perfetta, capace di centrare una storica qualificazione Champions.

Ma quando tornerà ad allenare Thiago Motta? Una domanda che ci si è posti molto spesso in questi mesi, soprattutto in estate quando i sondaggi per il classe ’82 non erano affatto mancati. L’ex Juve era stato accostato all’Atalanta, che però ha scelto prima di affidarsi a Ivan Juric e successivamente a Raffaele Palladino, dopo l’esonero del croato. Eppure un paio di soluzioni per Motta potrebbero spuntare a breve.

Thiago Motta, doppia opzione estera: due Nazionali lo cercano per il rilancio

Il futuro di Thiago Motta in panchina potrebbe continuare lontano dall’Italia. In passato l’ex Juve ha già lavorato all’estero, precisamente nel PSG guidando le formazioni giovanili del ricco club francese. Ma ora la chiamata arriverebbe addirittura da due federazioni internazionali.

Secondo ciò che riporta FootMercato, Motta sarebbe finito nel mirino di due Nazionali europee. In primis la Serbia avrebbe chiesto informazioni per l’italo-brasiliano, poi anche la Grecia si sarebbe mossa per sondare la disponibilità. La selezione balcanica, in cui milita lo juventino Vlahovic, vorrebbe Motta per centrare la qualificazione ai Mondiali 2026, vista la quasi sicura partecipazione ai playoff.

La nazionale greca invece cerca un profilo giovane ed ambizioso come quello di Motta per un rilancio generazionale e culturale. Il flop degli ultimi anni dovrà essere cancellato partendo proprio da una figura diversa dal consueto commissario tecnico d’esperienza ed aggregazione.

Insomma, due opzioni a sorpresa per Thiago Motta, che però prima di scegliere dovrà trovare l’accordo con la Juventus per la rescissione anticipata del contratto. Va inoltre sottolineato come il tecnico percepisce 3,5 milioni più bonus a stagione, una cifra forse fin troppo elevata per nazionali come Serbia e Grecia.