Ancora una novità riguardo al futuro da allenatore di Thiago Motta. Il tecnico esonerato dalla Juventus può tornare in corsa.

Tutti coloro che pensavano che l’ingaggio di Thiago Motta fosse il peggior errore commesso dalla dirigenza Juventus negli ultimi tempi, si sono dovuti ricredere. Sì, perché il suo sostituto Igor Tudor, prima preso per traghettare la squadra fino a giugno e poi confermato come primo allenatore, è stato a sua volta allontanato.

Un vero e proprio cataclisma allenatori in casa Juve negli ultimi mesi. Ora la fiducia è stata assegnata a Luciano Spalletti, senza dubbio un tecnico dalla maggiore esperienza e dal pedigree più vincente rispetto ai suoi predecessori. Fatto sta che il club bianconero ad oggi è costretto a mantenere a libro paga ben tre allenatori, di cui due esonerati ma sotto contratto fino al giugno 2027.

Potrebbe però cambiare qualcosa nel destino proprio di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano in estate e nei mesi scorsi ha rifiutato diverse opzioni. Diverse squadre straniere lo avevano contattato per sondare la sua disponibilità: Monaco e Real Sociedad prima, poi il Bayer Leverkusen dopo l’esonero di Ten Hag. Infine lo Spartak Mosca. Ma Motta ha detto no a tutte, preferendo attendere una proposta migliore.

Il ritorno di Thiago Motta direttamente alla guida di una big? Arriva il pronostico di Leonardo

L’ex allenatore della Juve ha fatto capire di non essere predisposto a prendere una squadra in corso d’opera per traghettarla, senza sicurezze sul futuro. Meglio restare in pausa di riflessione e ricominciare da un progetto importante in estate.

L’opportunità potrebbe arrivare da un club molto forte e ricco, che lo stesso Thiago Motta conosce molto bene. Parliamo del Paris St. Germain, la formazione più ambiziosa di Francia e campione d’Europa in carica. In caso di addio di Luis Enrique, potrebbe essere proprio l’ex centrocampista a prendere il suo posto.

O quanto meno questo è il parere di Leonardo, l’ex dirigente del PSG intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Il brasiliano conosce molto bene Motta e sarebbe ampiamente favorevole ad un suo approdo: “Luis Enrique è perfetto, ha saputo trasmettere la sua mentalità a una squadra giovane. Ma per me Motta al Psg sarebbe geniale: conosce il club, ha un’estetica, vuole fare bel gioco, adora Parigi. È un mio rammarico non vederlo in panchina”.

Per Motta si tratterebbe del ritorno a Parigi, visto che ha vissuto nella capitale francese prima nel suo periodo da calciatore del PSG, poi da allenatore delle giovanili. Proprio da qui è iniziata la carriera in panchina del classe ’82.