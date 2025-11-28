Il noto conduttore è al centro della clamorosa decisione della modella, sul punto di intraprendere un nuovo percorso di vita

Nuovo status sentimentale, nuova vita. Non è infrequente, sia che si parli di gente comune che di personaggi in vista al grande pubblico, modificare radicalmente la propria vita professionale in seguito ad un grande cambiamento negli affetti.

Spesso, approfittando della nuova configurazione amorosa, le persone certificano l’apertura di una nuova pagina professionale intraprendendo nuove strade. Il bisogno – per dirla con un termine tanto caro alla gente comune – di ‘farsi una nuova vita’ può essere anche declamato ai quattro venti, attraverso i social, approfittando della visibilità acquisita nel tempo.

Questo è ciò che sta accadendo nella vita di una persona che, fino a qualche tempo fa, è stata legata sentimentalmente a Stefano De Martino, il ballerino/conduttore salito alla ribalta, diversi anni fa, attraverso il programma ‘Amici‘ di Maria De Filippi e poi protagonista per tanto tempo delle intricate vicende amorose prima con la cantante Emma Marrone, poi con la showgirl Belen Rodriguez, sposata il 20 settembre del 2013.

Come noto, al netto delle tante altalene amorose vissute dai due, la coppia si è separata definitivamente nel 2023, senza per questo non essere ancora al centro di indiscrezioni, frecciatine reciproche, recriminazioni e quant’altro.

Ovviamente la vita dei due è andata avanti con nuovi compagni e nuovi affetti: lo stesso Anchorman della RAI si è legato sentimentalmente alla modella Caroline Tronelli, vittima – alla stregua del nativo di Torre Annunziata – della diffusione di un video intimo che ritraeva i due in momenti privati che tali sarebbero dovuti restare.

Questa grave violazione della privacy aveva convinto Caroline a chiudere i profili social, fino alla recentissima decisione di riprendere possesso dei propri account.

Caroline Tronelli volta pagina: nuova via professionale

Come riferito dal portale ‘Dilei.it‘, la 22enne ha infatti riaperto i profili Instagram e TikTok – temporaneamente chiusi proprio dopo la terribile disavventura – iniziando una carriera come influencer.

La storia d”amore con De Martino aveva permesso all’affascinante bionda di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico, scatenando una serie di collaborazioni come testimonial di grandi aziende.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carol (@caroline.tronelli)

Ovviamente la carriera di ambassador e di volto per grandi marchi continuerà a riempire l’agenda dell’ex compagna del ballerino, ma la strada della fama (magari effimera) derivante dall’essere un punto di riferimento per il pubblico social sta per essere battuta con convinzione da Caroline. Che vuole riprendersi il troppo tempo perduto dopo il brutto episodio dell’intimità violata.