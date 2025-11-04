Il conduttore televisivo e ballerino è rimasto senza parole dopo l’uscita pubblica della sua ex moglie: parole al vetriolo

Sono ormai passati oltre 12 dalla celebrazione di un matrimonio, quello tra la bellissima Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che all’epoca riempì per diversi mesi le pagine dei rotocalchi e dei social, allora non invasivi nella vita quotidiana come sarebbero poi diventati appena pochi anni dopo.

Protagonisti di una storia d’amore davvero tormentata (chiedere per informazioni anche alla cantante Emma Marrone, che si vide sfilare da sotto il naso il fidanzato dalla modella argentina), i due hanno avuto un bambino, Santiago, ma poi si sono lasciati, ripresi, inseguiti e infine separati talmente tante volte che i pur esperti giornalisti di gossip hanno faticato a star dietro in tempo reale a tutti gli stravolgimenti della coppia.

Lasciatisi definitivamente nel 2023 (nel frattempo la sudamericana, nel 2021, ha avuto una figlia dalla relazione con Antonio Spinalbese), i due VIP dello spettacolo sono tornati a far parlare di sé a causa delle doppie rivelazioni fatte da Belen prima in modo serio e sincero durante l’ultima puntata di ‘Belve‘, poi in modo goliardico ma non per questo meno pungente nel corso della trasmissione ‘Gialappa Show‘ andata in onda giusto ieri.

Belen entra a gamba tesa sull’ex marito: parole velenose

Ma andiamo con ordine. Giusto sette giorni fa, ospite di Francesca Fagnani nel noto programma che pone l’ospite in condizione di dire (in teoria) tutta la verità e nient’altro che la verità, la soubrette argentina aveva lanciato i suoi primi dardi avvelenati all’indirizzo del conduttore napoletano.

“La relazione più importante della mia vita è stata quella con Marco Borriello. L’unica in cui mi sono sentita amata almeno quanto abbia amato io“, ha esordito Belen. “Ho alzato le mani su tutti i miei ex, ma Stefano è quello che ne ha prese di più. Se ho rancore nei suoi confronti? Diciamo che non ho più stima di lui, ma ho voltato pagina e aperto un nuovo capitolo“, ha dichiarato con decisione la sudamericana.

Già evidentemente indispettito dalle parole pronunciate dalla sua ex innamorata, De Martino avrebbe poi incassato un altro duro colpo qualche giorno dopo, quando l’argentina si è messa a duettare con un imitatore del ballerino, toccando – tra il serio e il faceto – argomenti che hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco.

“Stasera abbiamo due ex che cercheranno di riconquistarsi“, ha annunciato con la consueta simpatia il Mago Forest, conduttore del citato show, nell’apertura della nuova puntata, facendo poi entrare in studio la versione fake del conduttore ed introducendo successivamente Belen.

Da quel momento è iniziato subito un piccato botta e risposta tra i due. “Tra noi c’è un bellissimo rapporto” ha iniziato il finto De Martino. “Ti ricordi quando eri più ricca di me?”, ha poi aggiunto. Pronta la risposta della nativa di Buenos Aires: “Sì e tu ti ricordi quando eri meno rifatto di me? Qua rischiamo di cambiarci i connotati“, ha detto scherzando, ma non senza una punta di tagliente sarcasmo, la bellissima showgirl.