Tutto pronto all’Inalpi Arena di Torino per il gran finale del 2025 che vedrà ancora opposti i due rivali: assenza clamorosa sugli spalti

Se stessimo parlando di calcio, questa sarebbe la super finale che tutti stavano aspettando da mesi. Peccato che, per via del meccanismo di calcolo del ranking ATP, l’esito della stessa non determinerà chi concluderà il 2025 in testa alla classifica, visto che Carlos Alcaraz si è già (ri)guadagnato il trono grazie alle tre vittorie nel Round Robin delle Finals.

Jannik Sinner e il suo grande rivale si preparano dunque al loro settimo incrocio stagionale (uno, quello del ‘Six Kings Slam‘, non viene conteggiato nel computo ufficiale degli scontri diretti tra i due), che anche stavolta, come in tutti i precedenti del 2025, mette in palio il titolo della kermesse.

Come detto, l’ultimo atto del circuito ATP 2025 mette in palio l’importante trofeo una volta chiamato ‘Master’: il titolo di ‘Maestro’, insomma, uno che il campione altoatesino ha già vinto lo scorso anno.

Forte di un’incredibile striscia di 30 vittorie consecutive indoor sul cemento (a -2 dal quarto posto nell’era Open di Ivan Lendl), Jannik proverà a chiudere l’anno in bellezza dopo aver riassaporato, sebbene di fatto per una sola settimana, la gioia di guardare tutti dall’alto nel ranking ATP.

Un’arma in più, nell’ennesima sfida con Alcaraz, sarà rappresentata dal pubblico torinese dell’Inalpi Arena, che si prepara a fare un tifo da stadio per il suo beniamino. Tra i sostenitori del fuoriclasse di San Candido non ci saranno però due persone tra le più importanti nella vita del campione azzurro.

Mamma e papà Sinner non ci saranno a Torino: svelato il motivo

Parlando in conferenza stampa dopo la convincente vittoria contro Alex de Minaur nella semifinale delle Nitto ATP Finals (si è trattato della 13esima affermazione consecutiva su 13 sfide di Sinner contro il pur tenace australiano), il giocatore è stato interrogato sull’assenza di mamma Siglinde e papà Hanspeter sugli spalti dell’impianto piemontese.

Al netto del fatto che spesso, per via della distanza di parecchi tornei in cui è impegnato il figlio, i genitori dell’atleta non assistono dal vivo alle partite di Jannik, la relativa vicinanza di Torino con la Val Pusteria avrebbe dovuto lasciar presupporre una presenza degli amati genitori quanto meno per la finalissima della competizione.

“I familiari in tribuna? Qui c’è già mio fratello, non credo che mamma e papà domani arriveranno. A casa hanno un po’ di cose da fare, evidentemente più importanti…“, ha affermato, condendo la frase con una tenera risata, il fuoriclasse, che ha così svelato i motivi della mancata presenza di mamma e papà per l’ultimo match dell’anno.