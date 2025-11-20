Sindacati di Polizia e Finanza denunciano von der Leyen e Bourla ▷ “Pfizer sapeva tutto sul vaccino”

Il sindacato OSA della Polizia, OSA APS e il sindacato S.F.D. della Guardia di Finanza hanno annunciato di aver depositato una denuncia nei confronti dei vertici europei e farmaceutici per la gestione del vaccino anti Covid durante la pandemia.

La denuncia dei sindacati accusa sei figure chiave di aver commesso gravi reati. Si tratta di: Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, Stella Kyriakides, ex commissaria europea alla salute, Margaritis Schinas, ex vicepresidente della Commissione, Emer Cooke, direttore generale dell’EMA, Albert Bourla, CEO di Pfizer, e Ugur Sahin, cofondatore e CEO di BioNTech SE. I reati contestati? Corruzione (art. 319 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode in commercio (art. 515 c.p.), false dichiarazioni all’autorità giudiziaria (art. 374-bis c.p.), falso ideologico (art. 479 c.p.), omicidio (art. 575 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.) e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.).

Antonio Porto, segretario generale nazionale di OSA Polizia, ce ne parla in diretta a Un Giorno Speciale.