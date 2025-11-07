Nuovo weekend di fuoco nella Capitale per via di uno stop ai tragitti dei treni: ecco le informazioni necessarie per cittadini e turisti.

Roma è una città straordinaria, dalla storia e dalla cultura impressionanti, ma allo stesso tempo è troppo spesso al centro di situazioni caotiche dal punto di vista degli spostamenti e dei trasporti. È noto come la nostra Capitale non sia un esempio di semplicità e praticità per quanto riguarda la gestione e l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Tra scioperi, lavori di miglioramento e traffico intenso troppo spesso si parla di caos all’interno del Grande Raccordo Anulare. La prossima giornata da bollino rosso potrebbe essere quella di domani, sabato 8 novembre. Il Comune di Roma ha annunciato da giorni alcuni cambiamenti sulla rete ferroviaria che potrebbero creare disagi a cittadini e turisti.

Stavolta non si tratta di blocchi a causa di scioperi o manifestazioni, come capitato nelle ultime settimane a Roma e non solo. Bensì una chiusura piuttosto limitante per via di importanti lavori in corso, che bloccheranno temporaneamente un intero quadrante cittadino, quello di Roma sud-ovest.

Roma, stop totale sulla Metro B/B1 nella giornata di sabato 8 novembre: spazio ai bus sostitutivi

Come detto nella giornata di domani 8 novembre è stato predisposto a Roma uno stop totale per la Metro B e B1, la cosiddetta linea blu della metropolitana capitolina. Il motivo riguarda imponenti lavori previsti presso il ponte di via Giulio Rocco, una struttura situata nel quartiere Ostiense-Garbatella sotto al quale passa la linea ferroviaria a disposizione proprio della Metro B.

L’interruzione dell’intera linea Metro potrebbe ovviamente causare rallentamenti e disagi alla circolazione generale. Ma il Comuna ha disposto dei bus sostitutivi: MB Laurentina-Rebibbia e MB1 piazza Bologna-Viale Ionio, quest’ultima per viaggiare sulla tratta della linea B1, per la quale sarà necessario cambiare bus a piazza Bologna.

Gli orari delle linee bus sostitutive partono dalle ore 5:30 del mattino, mentre le ultime corse sono previste alle 1:30 della notte tra sabato e domenica. Leggermente diversi gli orari per la linea MB1 piazza Bologna-piazzale Ionio: da piazza Bologna la prima corsa sarà alle 5.36, l’ultima alle 2.10.

Non solo la Metro; stop anche alla linea ferroviaria Roma-Lido, quella che porta dalla capitale ad Ostia e viceversa, sempre per i lavori al nuovo ponte Giulio Rocco. L’interruzione del servizio in questo caso sarà tra le fermate di Vitinia e Porta San Paolo. Il servizio ferroviario, ha fatto sapere Cotral in una nota, sarà regolarmente attivo tra le fermate di Vitinia e Cristoforo Colombo dalle 4:45 alle 23:30. I passeggeri potranno accedere al bus sostitutivo presso la stazione di Vitinia.