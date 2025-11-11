Roma, palazzo in fiamme a Tor Cervara: uomo grave, evacuati gli occupanti

Un gigantesco incendio è divampato questa mattina in un edificio abbandonato di via Cesare Tallone, nel quartiere periferico di Tor Cervara, a Roma. La struttura, da tempo occupata abusivamente, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme poco dopo le 7:20, mentre una densa colonna di fumo nero si alzava in cielo, visibile da gran parte della città.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute con due autobotti e un’autoscala per domare il rogo e mettere in salvo le persone all’interno. “All’interno ci sono delle persone”, hanno spiegato i pompieri, impegnati a raggiungere i piani superiori dove gli occupanti avevano realizzato alloggi di fortuna con cartoni e materiali di recupero.

Le operazioni di soccorso e le prime ipotesi sulle cause

Nel caos dei soccorsi, un uomo si è lanciato dal secondo piano per sfuggire alle fiamme, riportando gravi ferite. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe coinvolto anche un parcheggio sottostante, dove erano accatastate gomme e materiali metallici, tra cui rame, che avrebbero contribuito ad alimentare il rogo.

Alcuni degli occupanti sono riusciti a fuggire, mentre altri si sono radunati in un cortile esterno in attesa dei soccorritori. Lo stabile, già più volte sgomberato in passato, era stato rioccupato dopo ogni intervento delle autorità.

Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire, ma non si esclude che possano essere legate all’uso di impianti elettrici di fortuna o a un corto circuito. L’intera area è stata transennata e presidiata dalle forze dell’ordine per consentire ai Vigili del Fuoco di proseguire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.