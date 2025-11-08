Non è una fake news: guardate che trovata in Liguria per promuovere il vaccino anti influenzale

L’idea in Liguria per promuovere il vaccino anti influenzale è particolare: a chi si vaccina regalano un’occasione.

“Mi vaccino e vinco: chi si vaccina VINCE 2 volte!”. La trovata dell’Asl1 della Regione Liguria intende lo intende letteralmente. In palio a chi si fa il vaccino anti influenzale c’è un’occasione di vincere la lotteria. Si legge sul sito: “Asl1 lancia un’iniziativa speciale per promuovere la vaccinazione tra i dipendenti: la lotteria “Mi vaccino & vinco”, un modo semplice e divertente per premiare chi sceglie di proteggere sé stesso e gli altri. Asl1 invita aziende, enti e realtà del territorio a contribuire offrendo beni o servizi (valore massimo 100 € per singola offerta) da destinare ai vincitori della lotteria”.

Il commento in diretta con Alberto Contri.