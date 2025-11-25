Crescono le possibilità di vedere di nuovo la neve sulla Capitale? Dopo le ultime ondate di freddo artico non è da escludere nulla.

L’inverno è giunto sulle nostre regioni già dallo scorso weekend. Dopo che ottobre e novembre ci hanno regalato delle giornate miti, come prolungamento della lunga e calda estate 2025, la rigidità si sta facendo spazio in queste ore, cogliendo di sorpresa tutti gli italiani.

Il ciclone di origine artica ha colpito l’Italia da sabato in poi, facendo calare le temperature notevolmente, soprattutto le minime. Inoltre il maltempo sta continuando ad imperversare, creando i soliti disagi soprattutto per le tante piogge. Ma la cosa più sorprendente di queste ultime settimane di novembre è l’arrivo della neve anche a bassa quota, che ha interessato prima le regioni del nord e successivamente quelle del centro.

Nelle scorse ore è persino circolata una voce, tutta da confermare dal punto di vista metereologico. Ovvero la possibilità che la neve arrivi persino a coprire la città di Roma; un evento rarissimo per l’Urbe, visto che difficilmente i fiocchi bianchi raggiungono la latitudine della capitale. Eppure, il vortice di aria gelida potrebbe presentarsi a breve almeno alle porte del Raccordo Anulare.

Neve a Roma, verità o solo suggestione: le previsioni meteo del Lazio

Resta molto difficile che Roma si possa imbiancare con la neve nelle prossime ore. Vero è che la ‘Dama Bianca‘, ovvero il ciclone artico che sta colpendo l’Italia, abbia toccato anche il Lazio, con nevicate che hanno toccato i monti Terminillo e Livata fino a raggiungere i Castelli Romani e la valle dell’Aniene.

La prima nevicata di stagione farà sicuramente felici gli appassionati dell’inverno e dello sci, che si potranno recare negli stabilimenti per le prime aperture stagionali. Il tutto è dovuto ad una saccatura di origine artico-marittima che sta portando un graduale peggioramento del tempo sul Centro Italia. Zero termico intorno ai 1.000 metri di altezza e quota neve in calo fino a 600-700 metri nel Lazio.

A Roma dunque può nevicare? Molto difficile, ma non impossibile. Le ultime occasioni indimenticabili risalgono al 2012 ed al 2018. Si devono presentare condizioni assolutamente specifiche ed estreme per far arrivare i fiocchi sulla capitale, come l’arrivo improvviso di aria siberiana, la depressione sul Mar Tirreno in grado di formare precipitazioni e temperature basse al suolo, che permettano alla neve di attecchire.

Con le condizioni meteo attuali è dunque molto difficile vedere la neve sul Colosseo o sulla basilica di San Pietro. Più facile per i romani fare una capatina ai Castelli o verso gli Appennini laziali per poter godersi la neve.