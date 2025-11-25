Crescono le possibilità di vedere di nuovo la neve sulla Capitale? Dopo le ultime ondate di freddo artico non è da escludere nulla.

L’inverno è giunto sulle nostre regioni già dallo scorso weekend. Dopo che ottobre e novembre ci hanno regalato delle giornate miti, come prolungamento della lunga e calda estate 2025, la rigidità si sta facendo spazio in queste ore, cogliendo di sorpresa tutti gli italiani.

lungotevere
Neve a Roma, cresce l’attesa per un evento eccezionale: cosa succede (Pexels) – radioradio.it

Il ciclone di origine artica ha colpito l’Italia da sabato in poi, facendo calare le temperature notevolmente, soprattutto le minime. Inoltre il maltempo sta continuando ad imperversare, creando i soliti disagi soprattutto per le tante piogge. Ma la cosa più sorprendente di queste ultime settimane di novembre è l’arrivo della neve anche a bassa quota, che ha interessato prima le regioni del nord e successivamente quelle del centro.

Nelle scorse ore è persino circolata una voce, tutta da confermare dal punto di vista metereologico. Ovvero la possibilità che la neve arrivi persino a coprire la città di Roma; un evento rarissimo per l’Urbe, visto che difficilmente i fiocchi bianchi raggiungono la latitudine della capitale. Eppure, il vortice di aria gelida potrebbe presentarsi a breve almeno alle porte del Raccordo Anulare.

Neve a Roma, verità o solo suggestione: le previsioni meteo del Lazio

Resta molto difficile che Roma si possa imbiancare con la neve nelle prossime ore. Vero è che la ‘Dama Bianca‘, ovvero il ciclone artico che sta colpendo l’Italia, abbia toccato anche il Lazio, con nevicate che hanno toccato i monti Terminillo e Livata fino a raggiungere i Castelli Romani e la valle dell’Aniene.

Colosseo
Neve a Roma, verità o solo suggestione: le previsioni meteo del Lazio (Pixabay) – radioradio.it

La prima nevicata di stagione farà sicuramente felici gli appassionati dell’inverno e dello sci, che si potranno recare negli stabilimenti per le prime aperture stagionali. Il tutto è dovuto ad una saccatura di origine artico-marittima che sta portando un graduale peggioramento del tempo sul Centro Italia. Zero termico intorno ai 1.000 metri di altezza e quota neve in calo fino a 600-700 metri nel Lazio.

A Roma dunque può nevicare? Molto difficile, ma non impossibile. Le ultime occasioni indimenticabili risalgono al 2012 ed al 2018. Si devono presentare condizioni assolutamente specifiche ed estreme per far arrivare i fiocchi sulla capitale, come l’arrivo improvviso di aria siberiana, la depressione sul Mar Tirreno in grado di formare precipitazioni e temperature basse al suolo, che permettano alla neve di attecchire.

Con le condizioni meteo attuali è dunque molto difficile vedere la neve sul Colosseo o sulla basilica di San Pietro. Più facile per i romani fare una capatina ai Castelli o verso gli Appennini laziali per poter godersi la neve.