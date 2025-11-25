Il Milan rischia di perdere Mike Maignan: uno dei portieri più forti della Serie A appare molto vicino a firmare con un’altra big.

La vittoria del derby di domenica scorsa ha permesso al Milan di lanciare un messaggio importante a tutta la Serie A. I rossoneri sono una delle compagini favorite per la lotta al titolo, visto che finora hanno fatto bottino pieno negli scontri diretti, battendo già Napoli, Roma e infine Inter.

Peccato per le cadute contro alcune medio-piccole del campionato, ma il gruppo guidato da Massimiliano Allegri ha tutte le carte in regola per puntare allo Scudetto. E se a livello di gioco e di produzione offensiva il Milan ancora non è brillantissimo, c’è chi nelle retrovie è pronto a sbarrare la porta ed evitare qualsiasi guaio.

Parliamo ovviamente di Mike Maignan, il fortissimo estremo difensore che ha già salvato il Milan in diverse occasioni. Nel derby si è letteralmente superato, parando il rigore di Calhanoglu nel finale e compiendo almeno altre 2-3 parate decisive. Un punto di forza fondamentale, che però ha un difetto importante: il contratto in scadenza a giugno prossimo.

Maignan, senza rinnovo sarà addio al Milan. E la big europea fa sul serio

Ad oggi dunque Maignan, senza una proposta di rinnovo contrattuale da prendere in considerazione, rischia seriamente di lasciare il Milan a parametro zero. Il portiere francese già la scorsa estate sembrava in procinto di partire, con il Chelsea pronto a portarlo in Premier League. Ma fu Allegri stesso a bloccarlo, chiedendogli di far parte della sua rosa.

Ora la situazione è però diversa, visto che già da gennaio Maignan potrebbe accordarsi con un’altra squadra a livello contrattuale, dicendo addio al Milan il 1 luglio prossimo. In questo momento il Bayern Monaco è il club in vantaggio per l’ex Lille, avendo già pronta una proposta contrattuale di 8 milioni netti a stagione fino al 2028.

Difficile competere con un’offerta del genere, visto che dal Milan il portiere percepisce oggi ‘solo’ 2,8 milioni netti a stagione e, per motivi economici, appare impossibile che la società di Gerry Cardinale possa spingersi verso una proposta molto elevata.

L’unica speranza dei rossoneri si chiama proprio Max Allegri. In queste settimane il tecnico proverà a convincere Maignan a prendere in considerazione una permanenza, anche se la trattativa per il rinnovo non appare facile. In caso contrario, il francese spiccherà il volo verso altri lidi, con Monaco di Baviera come destinazione più probabile.