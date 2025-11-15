Lazio, senti Viviano: “Chi mai la vorrebbe comprare? Sicuri che per Lotito sia in vendita?”

https://youtu.be/uFwmakbKApY

Nel mondo Lazio si sta acuendo lo scontro tra tifoseria e proprietà. Mentre il tifo organizzato tramite un comunicato ha annunciato di non voler entrare allo stadio in occasione di Lazio – Lecce, prossima gara casalinga, circolano voci su possibili volontà di acquistare la società. Non ci sono i nomi dei papabili compratori, ma, come sottolinea Viviano, la parte più importante è quella relativa al Presidente Lotito, che non sembra intenzionato a vendere. La riflessione di Viviano:

“Il personaggio, Lotito, lo ritengo l’ultimo col quale andare a trattare. Già partiamo da questo presupposto, perché è difficile trattarci un caffè, figuriamoci una società di calcio. La Lazio ha un mercato bloccato, quindi già quello è un altro asset da togliere.

Credo che la squadra non sia fra le prime papabili per un eventuale investitore. Se uno vuole comprare una società di calcio, nel 99,9% dei casi vuole fare business. Quindi se decide di investire in Italia, sicuramente non va a tenere in considerazione una società in cui il Presidente non ha mai manifestato l’idea di vendere. A meno che non succeda il miracolo, che si svegli un imprenditore illuminato multimilionario, tifoso della Lazio, a sica a tutti i costi voglio la Lazio… Non vedo proprio le basi.

Se fosse un’ipotesi all’orizzonte, la Lazio potrebbe serenamente fare un comunicato dove dice sono in attesa di compratori e ascolterò le proposte, se non lo fa è perché non è così”.

Chiosa il Direttore Ilario Di Giovambattista: “Noi vogliamo proprio il contrario della normalità, se io voglio una cosa, esco allo scoperto e chiedo, caro Lotito, vuoi vendere la Lazio? Io voglio acquistare le tue azioni, me le vendi?”.