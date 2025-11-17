“Lazio, il comunicato su Rovella è fuori luogo!” ▷ La stoccata di Vocalelli

Rovella deve operarsi e rimarrà fermo, con ogni probabilità, fino a inizio 2026. Il centrocampista della Lazio è ai box dal derby del 21 settembre, quando era stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di una fastidiosa pubalgia.

L’ex Juventus aveva inizialmente optato per un percorso conservativo, con lo scopo di evitare l’operazione e velocizzare il suo rientro in campo. Una scelta condivisa con i professionisti che lo seguono e che, almeno inizialmente, sembrava dare qualche spiraglio positivo. Tuttavia, dopo un timido rientro in gruppo, il dolore è tornato a farsi sentire in maniera significativa, costringendo il giocatore a rivedere completamente i piani e a optare per l’intervento chirurgico.

Una notizia pesante per Maurizio Sarri, che perde per altri mesi uno dei profili più preziosi della mediana biancoceleste. Il nuovo stop allunga ulteriormente i tempi di recupero: il rientro del regista è ora stimato per gli inizi di gennaio 2026, periodo in cui la Lazio sarà chiamata a un trittico ravvicinato e complicato contro Napoli (4 gennaio), Fiorentina (7 gennaio) e Verona (11 gennaio).

Rovella annuncia l’operazione: “Costretto ad operarmi, terapia conservativa era stata stabilita con la Lazio”

La decisione di ricorrere all’intervento chirurgico è stata annunciata dallo stesso Rovella tramite i suoi canali social.

“Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero“.

“Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l’operazione. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma sto facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre FORZA LAZIO“.

La precisazione della Lazio: “Evitare l’operazione scelta del giocatore”

A poche ore di distanza dal post del centrocampista, è arrivata anche una nota ufficiale della Lazio. Un comunicato in cui, pur manifestando totale sostegno a Rovella, il club ha voluto puntualizzare un punto ritenuto importante: la scelta iniziale di evitare l’operazione sarebbe stata esclusivamente del giocatore.

“Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò Rovella. Fin dall’inizio, la scelta di evitare l’operazione e tentare la terapia conservativa è stata una decisione del giocatore, così come lo è oggi quella dell’intervento. Nicolò ha affrontato settimane complicate mostrando grande attaccamento alla maglia. Ha sempre giocato quando non era facile, convivendo con il dolore, sempre per il bene della squadra. Oggi siamo tutti con lui. La famiglia laziale lo aspetta e lo accompagnerà passo dopo passo fino al suo rientro in campo”.

Vocalelli: “Rovella, la nota della Lazio completamente fuori luogo!”

A Radio Radio Lo Sport, Alessandro Vocalelli si è scagliato contro la nota della società, giudicata fuori luogo in un momento delicato: “Dal punto di vista clinico la Lazio non ha nessuna responsabilità. Trovo, però, fuori luogo dire che sia stata una decisione solamente del calciatore. È brutto addossare le responsabilità a Rovella di aver perso un mese e mezzo. In un periodo in cui devi cercare di creare armonia, era una puntualizzazione che si poteva benissimo evitare“.

Salomone: “Il danno per il comunicato di Rovella ce l’ha avuto solo la Lazio”

Luigi Salomone, giornalista de Il Tempo, difende, invece, la scelta del club: “È vero, il comunicato si poteva anche evitare, ma la Lazio l’ha fatto per proteggersi da un danno. Sui social si era data nuovamente la colpa al solito “disastrato e incapace staff medico”. Probabilmente l’hanno fatto anche per difendere il proprio staff“.