Tutto pronto, alla Scala del Calcio, per l’attesissimo Derby della Madonnina: la profezia mette in agitazione i tifosi nerazzurri

Ci siamo. Esaurita l’ultima sosta del 2025 per gli incontri delle Nazionali – che ha certificato la possibilità, per l’Italia di Rino Gattuso, di giocarsi l’accesso al Mondiale attraverso i Playoff – torna il campionato di Serie A. E lo fa con un big-match che sta già catalizzando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori nei giorni immediatamente antecedenti l’evento.

Domenica sera alle 20:45, il ‘Meazza‘ ospiterà il Derby tra Inter e Milan, snodo abbastanza importante nella stagione di entrambi i club meneghini.

I nerazzurri, in testa alla classifica assieme alla Roma, proveranno l’allungo sui cugini, che dal canto loro – con soli 2 punti in meno in classifica – proveranno il sorpasso che porterebbe con sé anche la soddisfazione di vincere l’ennesima stracittadina dopo le gioie dello scorso anno.

In vista del confronto, un grande doppio ex, andato in gol con entrambe le maglie nella seconda metà degli anni ’90, è intervenuto ai microfoni di ‘Tuttosport‘ facendola sua analisi sulla partita e sugli uomini che potranno essere decisivi in zona gol. L’autorevole parere di colui che nei derby è sempre stato uno spauracchio per le difese avversarie probabilmente non piacerà ai sostenitori della Beneamata.

Ganz indica l’uomo-derby: fari puntati su Leao

Dopo due anni e mezzo nelle fila dell’Inter, a gennaio del 1998 Maurizio Ganz cambiò maglia passando direttamente sull’altra sponda del Naviglio, confermando la diffusa tendenza di quegli anni ai trasferimenti diretti tra le due squadre meneghine.

Andato subito in gol in Coppa Italia contro la sua ex squadra, il futuro tecnico del Milan Femminile si guadagnò la fama di uomo-derby al grido di ‘El segna semper lu‘, locazione tipicamente milanese per certificare la sua puntualità in zona gol.

Tornato ad allenare, dopo ben 4 anni di inattività, in Eccellenza (oggi è tecnico del Magenta), il nativo di Tolmezzo ha detto la sua sull’imminente incrocio tra le due rivali cittadine. Senza rinunciare ad un piccolo excursus sui bei tempi che furono.

“A me piaceva giocare con quelli forti fisicamente, perché mi portavano via due o tre giocatori. Con quelli della mia altezza mi toccava beccare delle botte assurde dai difensori. In questo caso dico che mi sarebbe piaciuto giocare il derby con Leao, anche se Lautaro sta dimostrando di essere uno dei giocatori più forti al mondo“, ha detto Ganz esprimendo chiaramente la sua preferenza sull’uomo che potrà decidere una sfida che si preannuncia, al solito, carica di mille significati che vanno oltre una semplice gara.