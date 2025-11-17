Italia-Norvegia, Mattioli ▷ “Siamo scarsi! Altro che Mondiali: ecco il problema del nostro calcio”

L’Italia chiude il girone di qualificazione ai Mondiali nel peggiore dei modi: 1-4 a San Siro, con la Norvegia capace di ribaltare lo svantaggio iniziale e segnare quattro gol in un tempo, davanti a 70mila spettatori increduli. Un tracollo che riporta gli azzurri alla cruda realtà: quella di una nazionale con limiti enormi, come ha ammesso anche Gennaro Gattuso, che ha parlato di “risultato pesante” e della necessità di “chiedere scusa ai tifosi”.

Il sogno del “miracolo” dei nove gol, già definito “impensabile” da Gattuso alla vigilia, è stato spazzato via da una Norvegia che nel secondo tempo ha ricordato all’Italia quale delle due andrà ai Mondiali con pieno merito. Prima il pareggio di Nusa, poi la doppietta fulminea di Haaland in un minuto, infine Strand Larsen. Una lezione di calcio chiara, netta, impossibile da mascherare.

E se il campo è stato impietoso, lo è stato ancor di più il commento di Mario Mattioli, intervenuto a Radio Radio Mattino – Sport e News, che ha sparato a zero sulla nazionale.

Italia-Norvegia, “Siamo scarsi”: l’affondo di Mario Mattioli

L’intervento di Mattioli parte senza giri di parole. Il tono è acceso, diretto, quasi brutale: “Ma siamo scarsi, siamo scarsi. Oh ragazzi, guarda che noi agli spareggi non andremo in nessun posto, non andremo in nessun posto”.

Per il giornalista, la partita contro la Norvegia ha semplicemente confermato ciò che già si intuiva: “Siamo una squadra debole. Pensiamo che i nostri siano forti, ma quando vai al lato pratico la realtà è che siamo scarsi.”

Ricorda anche le gare precedenti: “L’avevamo già dimostrato con la Moldavia, vincendo allo scadere per due reti capitate per caso. Siamo quelli, siamo scarsi.”

Uno dei passaggi più polemici riguarda la riforma mai fatta del calcio italiano: “Le riforme? Quali riforme? Giochiamo con una media tra il 78% e l’84% di stranieri nel campionato italiano. I giocatori italiani sono il 16-18%, raramente arrivano al 20. Se gli italiani sono così pochi, che bacino di utenza ha un commissario tecnico?”

E la stoccata arriva secchissima: “In panchina puoi metterci anche Superman o Nembo Kid, ma se il bacino è questo, dove li prende i giocatori?”

Secondo Mattioli, l’Italia si presenterà ai playoff in condizioni drammatiche: “Le possibilità sono praticamente nulle, a meno che non incontriamo la Macedonia in versione Juniores. Se giocano le squadre complete, l’Italia non va in nessun posto”.

Mattioli, l’analisi della partita: “La Norvegia nel primo tempo non ha giocato”

Il racconto tecnico di Mattioli è forse il momento più feroce:

“Il primo tempo è stato bello perché la Norvegia non ha giocato. Si fermavano nella loro metà campo a palleggiare… quando hanno deciso che non ci stavano a perdere, l’Italia si è sfrantumata. Haaland, come tocca la palla, è mefitico. Nusa lo stesso. Che poteva finire bene quella partita?”

C’è anche spazio per un aneddoto sarcastico: “Al 33° del primo tempo un telecronista ha detto: ‘momento di fiacca perché comincia ad affiorare la stanchezza’. Stanchezza? Dopo mezz’ora?”

Per Mattioli, la nazionale è uscita dalla gara: “Con le ossa rotte. Perché prendere tre gol in due minuti non lo puoi accettare in nessuna categoria”.