Chi pensava che il 3 a 0 dell’andata fosse un episodio sporadico, una caduta inaspettata dell’Italia, sbagliava clamorosamente. La Norvegia dimostra la sua netta superiorità anche a San Siro rifilando altri quattro gol alla nostra Nazionale. La partita che pure era iniziata bene con un gol di Esposito, finisce con Haaland che esulta ancora e ancora. Al Mondiale ci va con pieno merito una squadra che in due partite ha segnato 7 gol all’Italia, subendone solo uno. Alla squadra di Gattuso non resta che sperare nel sorteggio più favorevole possibile nei prossimi play-off. Visto il valore tecnico messo in campo anche stasera dagli Azzurri servirà impegno, voglia, attenzione, ma anche fortuna.

Dopo 10 minuti di questa partita inutile per la classifica, il gol da punta vera di Pio Esposito aveva illuso. Il 3-5-2 dell’Italia sembrava poter reggere. Di Marco e Politano sugli esterni si sono dimostrati vivaci per larghi tratti della partita, Retegui ha lottato e tenuto palloni importanti, Locatelli pur senza spunti ha tenuto bene il giro palla a centrocampo. Lo stesso Esposito ha avuto la possibilità di raddoppiare in due occasioni. Un bel primo tempo non cancellato da un pessimo secondo. La partita cambia sul gol di Nusa, tra i migliori dei suoi: le sue serpentine non sono mai state disinnescate, il tiro che porta il pari viene sporcato da una deviazione che sorprende Donnarumma. Poi ci pensa Haaland a mettere le due firme che sgretolano la resistenza azzurra. Dopo diversi battibecchi con Mancini, suo diretto marcatore, l’attaccante norvegese lascia la scaramuccia e si fa trovare libero in area su due cross. Haaland è infallibile, anche stasera, due tiri, due gol. Nel finale Strand Larsen in contropiede punta Mancini, lo beffa e segna il gol dell’uno a quattro.

Finisce male, malissimo il girone di qualificazione. Che l’Italia non fosse all’altezza delle grandi squadre del mondo lo si sapeva, adesso arriva un’altra certificazione del fatto che la nostra Nazionale non riesce a tenere il passo nemmeno delle squadre di fascia media.