L’Inter torna alla vittoria grazie al suo capitano. In una noiosa partita di domenica alle 15, in quel di Pisa, El Toro riesce con due lampi a rompere la monotonia e a portare i tre punti a alla sua squadra. Decisivo l’innesto di Pio Esposito, a sostituire uno spento Thuram. La mossa di Chivu porta dinamismo negli ultimi 25 metri, e soprattutto porta l’assist dell’attaccante italiano che lascia la palla sui piedi di Lautaro davanti alla porta. Dopo aver sbloccato la partita, l’Inter amministra e poi raddoppia senza problemi.

Il Pisa ha retto bene per più di un’ora di gioco rendendosi anche pericolosa in alcune sporadiche occasioni. Solo N’Zola può rammaricarsi per aver sbagliato un gol al 62esimo dopo una azione personale che lo aveva portato a tu per tu con il portiere. Da segnalare una delle poche partite della Serie A senza feroci polemiche arbitrali. In sostanza, Pisa debole in avanti, Inter spenta e con poche idee. Decisivi i cambi di Chivu che oltre ad Esposito ha inserito anche Diouf per Luis Enrique, mentre a fine primo tempo aveva tolto Sucic per far entrare Zielinski. La reazione dei nerazzurri seppur non brillante c’è stata, e tanto basta.