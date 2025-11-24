Ottima la notizia proveniente dai canali ufficiali dell’Istituto Previdenziale: ecco chi può godere del bonus previsto

Si parla spesso, ormai da anni, della crisi delle nascite e dello squilibrato rapporto (rispetto a dati differenti emergenti dall’analisi fatta in altri paesi dell’Unione Europea e non solo) dell’indice demografico italiano.

Questo parametro, composto da un insieme di dati statistici utilizzati per analizzare la struttura e la dinamica di una popolazione, come la natalità, la mortalità, la migrazione, l’età media e la fecondità, restituisce dei risultati ben precisi: in Italia la popolazione è in declino, con un’età media in aumento e un basso tasso di natalità.

Le rilevazioni statistiche del 2025 indicano in circa 58,9 milioni i residenti al 31 luglio 2025, in diminuzione rispetto al principio dell’anno e stabili se confrontati con quelli del 2024. Il calo è causato da un crollo della natalità (-6,2% nei primi sette mesi) e da un lieve aumento dei decessi (+0,9%).

Tra le cause indicate dagli esperti – tale trend, come detto, non è affatto nuovo per il nostro paese – ci sarebbe la paura di affrontare difficoltà economiche derivanti dall’introduzione (per quanto fonte di grande gioia ed unione della coppia) di un nuovo piccolo membro in famiglia. Per quanto possibile lo Stato si sta prodigando per incentivare le nascite, come dimostra l’ultima iniziativa messa in campo dall’INPS, che lo scorso 21 novembre ha indicato – attraverso il messaggio numero 3515 – cosa fare per usufruire di un bonus quanto mai prezioso di questi tempi.

Gli auguri dell’INPS ai nuovi genitori: basta un clic

Attraverso la sua PEC istituzionale, l’Istituto governativo ha invitato tutti i genitori a presentare la domanda per richiedere l’assegno unico e il bonus per i nuovi nati: per la seconda fattispecie è sufficiente avere un ISEE che non superi i 40.000 euro.

L’assegno unico, misura universale, viene riconosciuto alla famiglia con figli – nel rispetto di specifici requisiti e condizioni – dagli ultimi mesi di gravidanza fino al compimento dei 21esimo anno di età della prole.

Dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 sarà anche possibile usufruire di un bonus di 1.000 euro, che spetta alle famiglie per ogni nuova nascita o adozione a partire dal 1 gennaio 2025.

La domanda può essere presentata direttamente sul portale istituzionale, tramite Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato entro 4 mesi (120 giorni) dall’arrivo del nascituro o dalla data di ingresso in famiglia del minore.

Attenzione però: i destinatari del messaggio PEC saranno gli utenti che hanno preventivamente prestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni proattive dall’INPS.

Tale servizio si può attivare dall’area ‘MyINPS‘: nella sezione ‘I tuoi dati‘ basterà selezionare ‘Contatti e consensi’ e poi entrare nella categoria ‘Adesione ai servizi proattivi‘ per prendere visione di tutte le informazioni relative a questi, e aderirvi spuntando la casella ‘Acconsento‘.