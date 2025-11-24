Antonio Porto (OSA polizia) ▷ “Invito quelli dei talk show a mettere la divisa per una sera”

Tradizione diverse, igiene scarsa dovuta alla vita in strada… Quello degli immigrati clandestini rappresenta un problema sempre più dirimente in termini di sicurezza pubblica. Bando a inutili buonismi: la questione è delicata e non si può negare la realtà.

“Invito gli intellettuali dei talk show a mettere la divisa per una sera e vedere che succede“. Così ha parlato Antonio Porto (sindacalista di O.S.A. Polizia) in diretta su “Un Giorno Speciale”, mettendo in luce una verità tanto scomoda per quanto urgente, sia nelle proporzioni che nella pericolosità.

“Vi garantisco che siamo davvero stanchi. Passiamo ore dietro a questi soggetti. Non accettano alcun tipo di controllo, perché tanto alla fine viene tutto ricondotto al razzismo. Nel 95% dei casi si arriva anche allo scontro violento, non c’è alcun rispetto dell’autorità pubblica”.

