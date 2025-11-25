Continua senza sosta l’incredibile catena di infortuni che sta colpendo gli atleti di diverse discipline: già archiviata la stagione

Mancano ancora due mesi e mezzo all’inizio delle attesissime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, un evento attorno al quale c’è un’attenzione mediatica e un’organizzazione tale da aver addirittura ‘costretto’ il Milan, che avrebbe dovuto giocare la sua gara casalinga di campionato col Como a San Siro, a traslocare addirittura in Australia per lasciare che lo stadio meneghino ospiti la cerimonia d’apertura dei Giochi.

In campo femminile, per quello che riguarda lo sci alpino, le speranze dei tifosi italiani sono affidate, oltre che a Sofia Goggia, anche a Federica Brignone, nonostante l’incertezza sul possibile miracoloso recupero fisico della campionessa.

La nativa di Milano, che può già vantare un argento e due bronzi olimpici, è stata come noto vittima di un terribile incidente lo scorso aprile. Dopo aver rischiato, per stessa ammissione della madre Ninna Quario – emozionata e preoccupata in una recentissima intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘ – l’amputazione della gamba dopo il tremendo impatto che le ha causato una frattura complessa, pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, Federica sta tentando l’impossibile per farsi trovare pronta al grande appuntamento.

Intanto le rivali, più o meno accreditate, più o meno in grado di competere con la fuoriclasse azzurra nelle gare previste a febbraio 2026, non se la passano tanto meglio, anzi. La serie di infortuni che sta colpendo lo sci alpino si è purtroppo arricchita di una nuova vittima.

Stagione finita per Neja Dvornik: lo sci perde i pezzi

Caduta domenica mattina durante il riscaldamento precedente alla prima manche dello slalom di Gurgl, Neja Dvornik, slalomista e gigantista slovena, si è sottoposta agli esami del caso per valutare l’entità dell’infortunio.

Sfortunatamente i controlli specialistici effettuati non hanno lasciato spazio a dubbi: la diagnosi, arrivata con una comunicazione della Federsci slovena, riferisce come l’atleta abbia subito la frattura di tibia e perone della gamba destra, con conseguente operazione chirurgica già programmata.

La stagione della 24enne slava può dunque dirsi già conclusa con largo anticipo. La sciatrice non solo non parteciperà alle Olimpiadi invernali, ma sarà costretta a stare ferma per tutto l’anno. Giova ricordare come quello sofferto da Dvornik sia il secondo grave infortunio in seno alla squadra slovena dopo quello di Andreja Slokar.