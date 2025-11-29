Frajese commenta la rivelazione su Conte in Commissione Covid ▷ “Il vero terremoto deve ancora arrivare”

Da una delle ultime audizioni in Commissione Covid fuoriesce un’importante rivelazione.

La pandemia fu usata, o almeno ingigantita, per “biechi motivi politici”: lo scriveva l’ex capo di gabinetto di Roberto Speranza, Goffredo Zaccardi a Luca Monteferrante, ex capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Salute. Una chat che ha fatto uscire già la Procura di Bergamo in precedenza. “Conte vuole arrivare a fine anno con dichiarazioni e Dpcm per colpire Matteo Salvini, non altro. Stanno ingigantendo o almeno sfruttando la cosa per biechi motivi politici“. Quella chat è tornata di nuovo al centro dell’attenzione dopo che Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori FdI, ne ha chiesto conto direttamente a Zaccardi, chiamato in audizione in Commissione Covid.

Goffredo Zaccardi in Commissione Covid

Quest’ultimo ha risposto che “in quei momenti esistono momenti di carico e di scarico di tensione. Quella è stata una frase probabilmente sbagliata che io ho detto a un amico capo del legislativo”. Il dott. Giovanni Frajese ha commentato in diretta ai nostri microfoni.

Il commento di Frajese

“Non siamo ancora arrivati a toccare secondo me tutta quella che è poi la gestione successiva, quindi dall’utilizzo dei vaccini al Green Pass, perché in quella fase i governi che ci sono stati comunque si sono presi il lusso, per ragioni ancora secondo me incomprensibili a livello in teoria democratico, di mentire apertamente alla popolazione“.

“Ci sono tante cose che se riusciremo in qualche maniera a far vedere nella loro interezza, comunque restituiranno all’Italia uno schiaffo, perché l’idea che in realtà lo Stato possa arrivare in qualche maniera a mentirti, tramite quelli che sono gli organi deputati a tutelare la salute dei cittadini – e in particolare dei bambini o addirittura delle donne in gravidanza che sono ovviamente la popolazione più fragile e più importante che esiste – questo tanto non lo cancella nessuno. Le menzogne che sono state dette rimangono lì e in qualche maniera bisognerà che la verità finalmente possa uscire fuori e bisognerà dargli l’attenzione che merita. Perché una volta che la verità sarà messa a fuoco, a quel punto se si riuscirà a comunicarla in qualche maniera alla popolazione, quello che ne risulterà sarà comunque un terremoto di fiducia”.