Il campione piemontese, reduce da una stagione davvero difficile, è oggetto di clamorose voci di mercato: il futuro è già deciso

Finalmente è finita. Finalmente la stagione 2025, quella che avrebbe dovuto vederlo battagliare all’ultima curva col nuovo ingombrante compagno di squadra per la vittoria in una singola gara o nel campionato mondiale stesso, si è chiusa con la gara di Valencia dello scorso 16 novembre.

Purtroppo però per Pecco Bagnaia i segnali in vista del nuovo anno – che dovrà necessariamente vederlo tornare tra i protagonisti in pista – non sembrano affatto lusinghieri. Nonostante la forzata assenza, nelle ultime corse, del già campione del mondo Marc Marquez, infortunatosi gravemente proprio nel GP successivo a quello che ha sancito aritmeticamente il suo nono titolo iridato della carriera, il torinese ha mostrato ancora una volta delle gravi difficoltà in sella alla sua Desmosedici.

Non è forse un caso che, senza il ‘Cabroncito’ in pista, la parte del leone l’abbia fatta Marco Bezzecchi, il pilota che sta portando l’Aprilia verso una competitività magari sperata, ma certamente non attesa ad inizio anno.

E non è forse nemmeno casuale che proprio la casa con sede a Noale stia diventando oggetto del desiderio di un grande ex fuoriclasse delle due ruote, oggi proprietario di un team affiliato a Ducati, che sta strizzando l’occhio ad Aprilia in vista di una possibile clamorosa collaborazione che diventerebbe effettiva dal 2027. Ma entriamo nel dettaglio della questione di mercato.

Rossi-Bagnaia, la coppia torna in Aprilia: indiscrezione choc

Secondo quanto riportato dal portale ‘Virgilio.it’, il capo della VR46 Pertamina Enduro, Sua Maestà Valentino Rossi, starebbe pensando di abbandonare la partnership con Ducati – che per il 2025 aveva fornito ai piloti del team satellite la moto di ultima generazione della casa di Borgo Panigale – in vista di un possibile approdo in Aprilia.

I progressi tecnologici che già nel 2025 hanno fruttato ben tre corse vinte dallo splendido Bezzecchi in sella alla moto italiana, avrebbero convinto il ‘Dottore’ a fare un pensierino al grande salto interno ai grandi costruttori del nostro paese.

Secondo tali recenti indiscrezioni, Rossi sognerebbe di approdare in Aprilia assieme al citato Bagnaia, uno dei suoi datati pupilli, già allievo – da giovanissimo – della rinomata Academy del fuoriclasse di Tavullia.

Tutti i soggetti interessati avrebbero infatti compreso che, finché il ‘cannibale’ Marc Marquez sarà il pilota di punta di Ducati, ci sarebbe e ci sarà poco spazio sia per le velleità di altri piloti della stessa casa (Bagnaia), che per lo sviluppo reale del mezzo meccanico fornito ai team clienti (leggi le moto a disposizione dei piloti griffati VR46).

Da qui la pazza idea, per il 2027, di stravolgere gerarchie e collaborazioni con un doppio approdo in Aprilia che farebbe davvero scalpore.