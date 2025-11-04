La Roma già pensa a come rimpiazzare Paulo Dybala dopo l’ennesimo infortunio muscolare. Un acquisto dalla Serie A può diventare decisivo.

Paulo Dybala è ripiombato improvvisamente nel suo incubo peggiore. Non tanto per il rigore sbagliato a San Siro contro il Milan, un errore che fa parte del calcio. Bensì nel vortice degli infortuni muscolari, visto che dopo aver calciato il penalty ha sentito tirare il muscolo della coscia, chiedendo il cambio.

Un film già visto per Dybala, che tra l’altro nel 2022 si infortunò alla stessa coscia calciando un rigore in Roma-Lecce, con il serio rischio di saltare la convocazione ai successivi Mondiali (poi vinti con l’Argentina). Stesse sensazioni per la Joya, che nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali per capire l’entità della lesione.

A Roma danno per scontato che il numero 21 argentino si sia lesionato il flessore della coscia sinistra, una zona muscolare che non dà tregua a Dybala ormai da anni. Dopo l’infortunio serio al tendine subito a marzo, i giallorossi rischiano di perdere nuovamente a lungo il proprio gioiello. Per questo motivo il club sta già ragionando su alternative da andare a pescare sul mercato di riparazione.

Roma a caccia di un attaccante esterno: torna di moda il nome di Benja Dominguez

Gli stop fisici di Dybala si vanno ad aggiungere ad altri problemi per l’attacco di Gasperini. Come ad esempio la scarsa vena realizzativa dei centravanti, lo stato di forma scarno di elementi come Bailey o El Shaarawy, la poca stima nei confronti di Baldanzi.

Insomma, è necessario un intervento risolutore sul mercato di gennaio in casa Roma. Non solo un attaccante centrale, ma nel mirino del club di Trigoria c’è anche l’acquisto di un esterno offensivo con caratteristiche specifiche. In pratica quel tipo di calciatore che era stato cercato in estate ma che alla fine non è mai arrivato nella capitale.

Ecco dunque rispuntare la pista Benja Dominguez, giovane talento argentino in forza al Bologna. La Roma ci aveva provato alla fine di agosto, non riuscendo però ad accelerare le operazioni per portarlo in giallorosso. Il classe 2003 sta giocando poco in rossoblu, vista la doppia concorrenza di Cambiaghi e Rowe nel ruolo di ala sinistra, tanto da farlo restare fuori dalla lista UEFA.

La Roma è pronta a riaprire i dialoghi con il Bologna dunque per Dominguez, che potrebbe rappresentare una risorsa fresca e diversa per il gioco di Gasperini. Si vocifera di una proposta concreta, da 10 milioni di euro più altri 4 di bonus, tanto per convincere il club emiliano a cedere il talento di La Plata.