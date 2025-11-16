La sosta del campionato non ha affatto calmato le acque in casa Napoli: il presidente accarezza l’idea di una clamorosa decisione

Tre sconfitte in campionato, dove comunque insegue la coppia di testa formata da Inter e Roma a sole due lunghezze di distanza. Altre due cadute in Champions League, dove la squadra arranca in una modesta 24esima posizione di classifica nella ‘Phase League‘ dopo quattro giornate.

Non è certo questo l’inizio di stagione che Antonio Conte si sarebbe aspettato per il suo Napoli, rinnovato dopo una campagna acquisti faraonica ma anche – forse unica piccola scusante – falcidiato da una serie di importanti infortuni sofferti da giocatori chiave nello scacchiere dell’esigente mister salentino.

È un Napoli quasi irriconoscibile, quello visto all’opera in tante, troppe, partite da inizio anno. Un Napoli che non sa reagire e che sembra aver smarrito quelle caratteristiche messe in campo lo scorso anno, quando arrivò uno Scudetto tanto inaspettato quanto meritato.

“Non c’è più quell’alchimia, quella voglia di combattere tutti insieme. Non so se riusciremo a cambiare la situazione: significa che io non sto facendo un buon lavoro perché non vedo energia positiva, passione, cuore: ognuno pensa a se stesso. È giusto che il club sappia. Io non voglio accompagnare un morto. Ognuno si prenda le proprie responsabilità: io me le prendo, sono il primo responsabile“, le parole di un contrariato – per usare un eufemismo – Conte al termine dell’ultima gara di campionato persa al cospetto di un ottimo Bologna.

Le riflessioni – inevitabili sia per il fresco ricordo del disastro post Scudetto del 2023, sia per la conoscenza del personaggio Conte – sono già aperte in città. Il tecnico potrebbe dimettersi. Questo pensiero sta accompagnando l’ambiente in questi lunghi giorni di pausa.

Le riflessioni di De Laurentiis e il fantasma di Xavi: situazione caldissima a Napoli

Il quotidiano ‘Repubblica‘ sta involontariamente gettando benzina sul fuoco parlando apertamente di rumors riguardanti la figura di Xavi Hernandez, l’ex tecnico del Barcellona, disoccupato da oltre un anno, che sarebbe in pole per la sostituzione di Conte qualora quest’utlimo rassegnasse le sue dimissioni. O se il patron De Laurentiis, ancora scottato dalle vicende di due anni fa, non decidesse di dare il benservito al mister pugliese.

“Il Napoli è convinto che Conte abbia bisogno solo di ricaricare le pile e non pensa minimamente all’ipotesi di un clamoroso ribaltone in panchina. Ma allo stesso tempo De Laurentiis conosce troppo bene il focoso carattere del tecnico leccese e per questo non ha preso sotto gamba il suo sfogo di Bologna“, scrive il giornalista Marco Azzi sul quotidiano.

E ancora: “L’ipotesi delle dimissioni dell’allenatore – al momento secondaria e sfumata – rischia di prendere pericolosamente corpo nei prossimi giorni. Tutto sarà più chiaro nel week-end, perché lunedì 17 novembre sarà il giorno del dentro o fuori. Il nome che circola è quello dello spagnolo Xavi Hernandez. Solamente rumors, almeno per adesso…“, conclude poi Azzi.