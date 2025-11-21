Si torna a parlare del rischio dimissioni dal Napoli per Antonio Conte. Il tecnico campione d’Italia non è per nulla soddisfatto.

Appare incredibile e paradossale soltanto pensare ad un Antonio Conte contestato dalle parti di Napoli. Solo sei mesi fa il tecnico italiano portava la squadra azzurra, con un’impresa degna di nota, a vincere il suo 4° Scudetto della storia, nonostante i pronostici non fossero così favorevoli.

Oggi però la situazione è cambiata, nonostante gli investimenti estivi del presidente De Laurentiis e l’arrivo in rosa di calciatori del calibro di De Bruyne, Hojlund e Lang. I risultati recenti, in campionato ed in Champions League, hanno messo in mostra alcune carenze e lacune, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Mancanze che Conte non sembra poter tollerare.

Le ultime parole di Conte dopo la sconfitta contro il Bologna hanno scatenato un putiferio: “Non intendo accompagnare un morto, se abbiamo voglia tutti insieme, bene. Altrimenti sono il primo a prendermi le responsabilità”. Dichiarazioni che presuppongono l’insoddisfazione dell’ex Juve e fanno tornare alla ribalta l’ipotesi clamorosa di dimissioni da parte del tecnico salentino.

Amoruso ed il caso Conte a Napoli: “Potrebbe anche farsi da parte…”

Proprio sulla situazione di Antonio Conte e sulle intenzioni future del tecnico del Napoli, è intervenuto un personaggio del mondo del calcio che lo conosce profondamente. Parliamo di Nicola Amoruso, ex centravanti che ha condiviso con lui lo spogliatoio della Juve da calciatore.

Interpellato da 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, Amoruso ha detto la sua sulla situazione tesa: “Conte non ha avuto le risposte che si aspettava dai suoi e, qualora continuassero su questa strada, si farebbe da parte. Il messaggio di Conte era chiaro, voleva dare una scossa al cammino del Napoli. Non ha avuto le risposte che si aspettava nei primi mesi. La situazione non è tragica, ma è difficile, sono mancati alcuni automatismi, gli infortuni hanno pesato tanto”.

Ma secondo Amoruso c’è la possibilità di risollevarsi ed evitare scelte drastiche: “Bisogna ricompattare l’ambiente per avere le risposte giuste. Conte è orgoglioso, potrebbe mettersi da parte senza gli atteggiamenti giusti. Lui punta sempre in alto, se pensasse di essere lui il problema non farebbe fatica a lasciare. Ma credo che il Napoli tornerà competitivo, servono risultati e prestazioni”.

Dunque tutto passerà dalle prossime gare ufficiali tra campionato e coppa. Conte spera di ritrovare le alchimie giuste già domani contro l’Atalanta. Certo, pesano non poco gli infortuni a lungo termine di De Bruyne e Anguissa, mentre è vicino il ritorno in gruppo di Lukaku.