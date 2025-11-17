Clamoroso, ora anche il guru dell’alta finanza chiede la fine dell’Euro: “La Germania deve uscire”

Robin J. Brooks, capo economista attualmente alla Brookings Institution, parla chiaro e sostiene apertamente che la Germania dovrebbe uscire dall’Euro, cioè quello che vi dicevo anni fa.

Brooks, che è un economista vicino alla grande finanza, definisce l’Euro un’istituzione, ascoltate bene, “altamente disfunzionale“, che pur avendo favorito i tedeschi in passato, ora è una “camicia di forza” – parole sue – che impedisce a Berlino di usare lo spazio di bilancio necessario per i tedeschi. Secondo Brooks, l’uscita della Germania dall’Euro permetterebbe alla Germania di riguadagnare la sua libertà di azione fiscale e monetaria, è ovvio, conseguendo un beneficio netto rispetto all’attuale equilibrio. Per paesi come Italia e Spagna, l’uscita della Germania comporterebbe probabilmente un costo salato, forse una dolorosa patrimoniale per ridurre il debito pubblico anche se questa troverebbe copertura, a sua opinione, nella ricchezza delle loro famiglie. Sta parlando dei nostri Paesi.

Brooks propone un “divorzio consensuale“, sostenendo che sarebbe meglio per tutti separarsi in modo ordinato, anziché continuare in un equilibrio che rende tutti deboli, essendo ormai l’Euro ridotto a un semplice accordo di cambio fisso. Guardate che queste sono parole che io dicevo anni fa e ora, come vedete, non sono l’unico.

La fine dell’Euro inizia ora?

Christine Lagarde è andata in Bulgaria per cercare di rassicurare l’opinione pubblica sull’adozione dell’Euro, affermando che l’Euro è un rafforzamento della sovranità. Per l’Italia al momento forse è meglio restare allineata e coperta e lasciare che sia la Germania a fare il lavoro sporco di contestare l’attuale sistema definito “disfunzionale”. Ci si chiede allora dove sia la verità, se ancora oggi la BCE, cioè la Banca Centrale Europea, non è stata in grado di avere una propria posizione forte a livello globale, ma è stata soltanto un’esecutrice di politiche monetarie agganciate alla banca centrale americana.

Insomma, quello che io vi dicevo anni fa, e cioè che la fine dell’Euro, se ci sarà, avverrà per scelta, dei tedeschi e dei francesi, e cioè di quelli che l’hanno costituita, si sta verificando nel senso che diversi economisti ormai cominciano apertamente a parlarne. Quindi forse non erano pazzia quelle che io dicevo, era un vantaggio per i tedeschi, ora che i tedeschi non hanno più convenienza potrebbero fare saltare il banco loro.