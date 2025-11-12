In arrivo un bonus di 1.200 euro per le famiglie con figli piccoli a carico. Ecco tutte le informazioni per potervi accedere.

Lo Stato in diversi casi deve necessariamente fornire aiuti economici ai cittadini italiani, soprattutto per coloro che non riescono a provvedere ai beni di prima necessità per via di redditi bassi o di condizioni di disabilità. Un occhio privilegiato lo hanno anche le famiglie con figli a carico, viste le spese consistenti che necessitano nell’età dell’infanzia.

Proprio in tal senso, negli ultimi mesi si è vociferato spesso dell’arrivo di un Bonus Figli piuttosto consistente, da ben 1.200 euro per le famiglie richiedenti e giustamente beneficiarie. Non si è trattato di una boutade, visto che questo tipo di bonus esiste. Ma la brutta notizia è che potrà essere erogato solo ai residenti di una regione italiana.

I fortunati in questione sono i cittadini del Piemonte. Questi ultimi potranno accedere al voucher regionale (definito Buono Vesta) che è destinato a famiglie residenti con figli a carico tra i 0 ed i 6 anni di età.

Bonus di 1.200 euro solo per le famiglie del Piemonte. Ma non mancano gli aiuti per il resto d’Italia

Questo bonus da 1.200 euro è una delibera della regione Piemonte, che tende ad aiutare le famiglie con prole nata dal 1 gennaio 2019 in avanti. Per richiedere tale voucher bisognerà però corrispondere alle seguenti caratteristiche.

Le famiglie con un ISEE totale inferiore ai 10.000 euro annui potranno accedere senza dubbio all’intero bonus, che calerà a 1.000 euro con ISEE entro i 35.000 euro fino a solo 800 euro di voucher per chi supera tale soglia ed arriva entro i 40.000 euro annui. Tale bonus durerà 12 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo all’accoglimento della domanda.

Il voucher potrà essere speso in servizi per la prima infanzia, come asili nido, mense e post-scuola. Servizi scolastici della scuola primaria. Centri estivi ed invernali, baby-sitting a domicilio e attività extra-scolastiche come sport o insegnamenti di nuove lingue.

I cittadini del Piemonte potranno presentare la domanda per il Bonus Vesta online su vestapiemonte.it per ciascun bambino, con SPID/CIE/CNS, codice fiscale del minore e ISEE aggiornato. Per il 2025 il click day era fissato alle 00:01 del 20 settembre 2025; le richieste sono accolte in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse.

Un aiuto è in arrivo anche per le altre regioni italiane. Infatti esiste la “Carta Nuovi Nati”, erogata dall’INPS dal valore di 1.000 euro. Un contributo per i figli neonati, venuti alla luce dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025. Il bonus verrà erogato tramite carta prepagata e sarà anche qui utilizzabile per prodotti per l’infanzia, anche online. La domanda va presentata all’INPS tramite SPID/CIE/CNS o seguendo il CAF di riferimento.