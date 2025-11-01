Notizia che scuote il mondo Milan ed in particolare Massimiliano Allegri. Un titolarissimo rossonero rischia di non esserci.

Il Milan è una delle squadre certamente più attrezzate per competere per l’alta classifica in Serie A. L’assenza dalle coppe internazionali e la presenza di un tecnico vincente come Massimiliano Allegri sembrano poter essere delle agevolazioni positive per il cammino dei rossoneri in campionato, come dimostrato dalla buona partenza stagionale.

Uno dei crucci che però sta colpendo maggiormente il Milan in queste settimane è il problema legato ai tanti infortuni fisici e muscolari. Nell’ultimo mese i rossoneri hanno dovuto reinventarsi con formazioni improvvisate ed inedite proprio per via dei tanti stop: basti pensare a Rafael Leao, che ha saltato ben 7 partite per un infortunio al polpaccio, o volti nuovi come Estupinan, Rabiot e Jashari, fermi ai box per molto.

Un altro calciatore attualmente ancora in dubbio, che al massimo sembra disponibile per la panchina in vista di Milan-Roma di domani, è Christian Pulisic. Il fantasista statunitense, già autore di 4 reti stagionali, è fermo per un problema al bicipite femorale. Ma niente di grave, visto che il numero 11 è pronto a rientrare a breve. Eppure Allegri rischia di perdere l’ex Chelsea nel prossimo futuro.

Pulisic nel mirino del PSG: Luis Enrique lo vuole per sostituire l’infortunato Doué

Le prestazioni e le qualità tecniche di Pulisic hanno infatti fatto breccia in Luis Enrique. Il tecnico del Paris St. Germain pare abbia un debole per il calciatore americano, che ha dimostrato una tecnica di base davvero invidiabile. Un rinforzo ipotetico che si sposerebbe benissimo con il sistema di gioco del club francese.

Il PSG avrebbe individuato proprio Pulisic come eventuale sostituto di Desiré Doué, l’esterno d’attacco francese che viene da una stagione a dir poco fenomenale, coronata dalla doppietta in finale di Champions League. Doué si è infortunato contro il Lorient, rimediando una lesione di alto grado alla coscia: per lui si prospetta un lungo stop, almeno fino a gennaio-febbraio 2026.

Una bella gatta da pelare per Luis Enrique, che in queste settimane ha dovuto fare a meno anche del Pallone d’oro in carica Ousmane Dembelé. Qualcuno dice che il PSG non interverrà sul mercato per rimpiazzare Doué, puntando su diversi giovani talenti provenienti dal vivaio parigino. Ma altre indiscrezioni sottolineano l’esatto contrario.

Il Milan rischia di ricevere avance molto importanti da Parigi per Pulisic, che il contratto valido fino al giugno 2027 con i rossoneri ma che potrebbe essere fortemente tentato da questa opzione. Per Allegri non sarà facile preservare il proprio gioiello, ma tutto si capirà solo all’avvio del mercato di riparazione.