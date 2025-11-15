Davvero inaspettata la rivelazione sul tecnico di Grugliasco, attualmente capoclassifica in Serie A dopo 11 giornate: che bomba!

Alla faccia di tutti coloro che avevano sostenuto – rimembrando anche il suo fallimento all’Inter nella brevissima esperienza del 2011 – che a Roma avrebbe trovato delle difficoltà insormontabili o quasi.

Alla faccia di quelli che si erano detti convinti, pur inevitabilmente lodando il suo straordinario viaggio in quel di Bergamo, che il suo credo calcistico non potesse essere esportato nella grande piazza metropolitana della Capitale.

Altri, approfittando anche delle limitate finanze del club giallorosso in vista dell’auspicata rivoluzione della rosa che il tecnico avrebbe intimamente voluto, credevano che il mister non riuscisse a lavorare in un certo modo con le risorse a sua disposizione. Tutto falso. O quanto meno tutto smentito da questa prima lunga parte di stagione, che vede la Roma in testa alla classifica dopo 11 giornate in coabitazione con l’Inter di Cristian Chivu.

Cercato, proprio quando mancava solo apporre la firma sul contratto col club di Trigoria, anche dalla Juve che, scottata dal dietrofront di Conte, ha provato l’assalto last minute alla sua figura, il tecnico di Grugliasco sta già portando la sua filosofia nella testa dei giocatori giallorossi. Che per ora hanno risposto come quasi meglio non avrebbero potuto.

Ma cosa effettivamente spinse il Gasp a lasciare l’Atalanta appena (ri)portata in Champions, per accettare la difficile eredità lasciata da Claudio Ranieri a Roma? L’Ad degli orobici Luca Percassi ha di fatto risposto a questo interrogativo nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Gasperini addio, Percassi vuota il sacco: che retroscena

“Ci siamo trovati di fronte ad una situazione inaspettata: dover scegliere un nuovo allenatore“, ha esordito il figlio del patron Antonio commentando la decisione (a conti fatti infelice) di affidare la panchina della Dea ad Ivan Juric dopo l’addio di Gasperini.

“Il dialogo con Gian Piero su contratto e squadra si è protratto per tutto l’ultimo mese di campionato, tutti i giorni. Tutto faceva pensare ad una sua permanenza, e solo il martedì dopo l’ultima partita abbiamo appreso la sua volontà di separarci, assecondata con rammarico. E abbiamo incontrato possibili candidati solo dopo questa presa di coscienza“, ha aggiunto.

“Non abbiamo mai parlato di ridimensionamento ma solo, con trasparenza, di possibili dinamiche di mercato. E poi il club ha mantenuto la competitività della squadra con i fatti, cedendo il solo Retegui“, ha concluso il dirigente, evidentemente ancora sorpreso (e rammaricato) dalla separazione con colui che in città è ritenuto l’artefice principale dell’ascesa della Dea nei piani alti del calcio italiano e continentale.