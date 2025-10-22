Stop definitivo su WhatsApp: gli utenti non lo visualizzeranno più sull’app di messaggistica istantanea. Ecco la novità.

WhatsApp è una delle app più scaricate al mondo: l’app di messaggistica istantanea permette di ricevere ed inviare messaggi in tempo reale, non solo di testo ma anche audio, video, immagini, note audio, note video e di fare video chiamate e chiamate.

Non solo ma consente anche di personalizzare il proprio stato con foto, video, musica e viene aggiornata costantemente per permettere una maggiore qualità e sicurezza. A questo proposito c’è una novità interessante: ecco cosa non visualizzeranno più gli utenti.

Cosa non visualizzeranno più gli utenti di WhatsApp

Purtroppo le truffe informatiche sono sempre più diffuse e molte avvengono proprio tramite WhatsApp. Tante volte gli utenti si ritrovano con messaggi indesiderati da parte di mittenti che non conoscono e, purtroppo, qualche volta qualcuno ci casca, rispondendo e assecondando le richieste di questi malintenzionati che, così, possono accedere a dati personali, come quelli del conto, del malcapitato.

Ma c’è una bella novità in tema di sicurezza per gli utenti di WhatsApp. Se fino ad ora l’unico modo per fermare questi messaggi era bloccare l’utente, fra qualche tempo potrebbe essere diverso. Sembra infatti che l’app di messaggistica istantanea stia sperimentando dei filtri anti-spam mensili per ridurre il numero di messaggi indesiderati e proteggere gli utenti.

In particolare ogni messaggio inviato ad un contatto sconosciuto verrà conteggiato nel nuovo limite mensile, a meno che il destinatario non risponda. WhatsApp non ha ancora comunicato il numero esatto di messaggi consentiti, perché sta testando diverse soglie. Quando un utente o un’azienda si avvicinerà al limite, visualizzerà un avviso sullo schermo con il conteggio dei messaggi inviati, così da evitare il blocco temporaneo.

Questa sperimentazione partirà in diversi Paesi nelle prossime settimane ma gli utenti non si accorgeranno nemmeno del cambiamento, poiché il limite riguarda soprattutto chi invia grandi quantità di messaggi a contatti sconosciuti. A questo proposito già a luglio 2024 WhatsApp ha avviato una fase di test introducendo restrizioni al numero di messaggi promozionali che le aziende potevano inviare ogni mese ai propri contatti.

Inoltre ha dato la possibilità agli utenti di disiscriversi facilmente dalle comunicazioni di marketing, mantenendo la possibilità di ricevere aggiornamenti utili o assistenza dai profili Business. Insomma, gli utenti di WhatsApp non visualizzeranno più lo spam a breve e questa è un’ottima notizia.