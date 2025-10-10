Indiscrezione clamorosa in arrivo da un campionissimo che ha fatto la storia della Juventus e sulla corte dell’Inter nei suoi confronti.

Da tanti anni la rivalità più assidua e sentita del calcio italiano è senza dubbio quella tra Juventus ed Inter. Lo strapotere della big torinese, squadra più tifata e titolata d’Italia, contro la voglia di emergere e di farsi sentire della formazione lombarda, iconica ed a volte considerata una ‘eterna seconda’.

Una rivalità che si è accesa ancora di più dopo i fatti di Calciopoli, quando la Juve è stata retrocessa d’ufficio per gli illeciti sportivi e l’Inter ha preso il suo posto nel dominio della Serie A, facendo scattare numerosi sfottò, scontri dialettici e diatribe tra tifosi. Un duello che dunque si è consumato sul campo e fuori.

Non solo calcio giocato; Juve e Inter si sono anche sfidate a colpi di trattative di calciomercato in passato, persino per calciatori di livello assoluto, campionissimi internazionali pronti a sbarcare in Italia ma contesi tra bianconeri e nerazzurri. Proprio uno di questi ha di recente rivelato di essere stato molto combattuto in passato per le offerte ricevute da entrambe le squadre.

La rivelazione shock di Michel Platini: “Prima della Juve, dovevo andare all’Inter”

A parlare, dopo molti anni di distanza, di un trasferimento mancato per poco è stato niente meno che Michel Platini. Uno dei calciatori più forti di sempre, la leggenda francese che ha fatto grande la Juventus negli anni ’80, vincendo con la maglia numero dieci bianconera la bellezza di due Scudetti, una Coppa dei Campioni ed una Coppa delle Coppe.

L’ex stella del calcio è presente in questi giorni al Festival dello Sport di Trento, evento annuale patrocinato dalla Gazzetta dello Sport. Proprio durante questa manifestazione, Platini ha voluto ricordare il retroscena clamoroso: “A fine anni ’70 dovevo trasferirmi all’Inter, ma le frontiere erano chiuse” – ha ammesso candidamente il francese, che evidentemente aveva un accordo con il club nerazzurro.

Il mancato trasferimento, per ragioni burocratiche dell’epoca, agevolò Gianni Agnelli, che nel 1982 riuscì a tesserare Platini dal Saint-Etienne, bruciando la concorrenza di molte altre squadre internazionali e rinunciando a Liam Brady pur di avere in squadra un fuoriclasse del suo calibro. “I miei cinque anni lì sono stati i più belli della mia vita. La Juve ha dato più a me che io a lei” – ha ammesso Platini confermando l’amore per la squadra torinese.

Le Roi Michel, così come veniva soprannominato negli anni ’80, ha anche rivelato di un tentativo di Silvio Berlusconi per portarlo al Milan anni dopo il passaggio sfumato all’Inter. Ma la sua fedeltà alla Juventus è stata unica ed infrangibile.