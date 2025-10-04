Notizia che sconvolge i piloti della MotoGP in vista della gara imminente in Indonesia. In particolare i ducatisti sono rimasti senza parole.

Ormai i verdetti della MotoGP stagione 2025 sono già in cassaforte. Nello scorso weekend Marc Marquez si è aritmeticamente laureato campione del mondo della classe regina, per la settima volta in carriera. Un ritorno spavaldo ed incontrastabile quello dello spagnolo, che in sella alla Ducati è tornato a dominare come un tempo.

Proprio la scuderia di Borgo Panigale si conferma dominante ed irraggiungibile, con i ben 818 punti finora conquistati nella classifica costruttori. Insomma, un altro trionfo in rosso, anche se va acceso un focus su Pecco Bagnaia, le enormi difficoltà riscontrare dal pilota italiano in questa stagione ed il feeling mai trovato completamente con la moto GP25.

In questo fine settimana si corre il Gran Premio di Indonesia, ormai utile solo ai fini dello spettacolo e per lasciar mettersi in evidenza alcuni giovani piloti o altri in cerca di riscatto. La Sprint Race ad esempio è stata vinta questa notte dall’italiano Marco Bezzecchi su Aprilia, mentre Bagnaia spera di bissare il successo di Motegi finendo almeno in maniera positiva l’annata.

GP d’Indonesia, ufficiale il ritiro di Maverick Viñales: lo spagnolo deve recuperare dall’infortunio

Intanto una notizia scuote il mondo della MotoGP proprio in vista della prova in terra indonesiana. Ovvero il ritiro dalla gara di uno dei piloti più competitivi del circuito. Vale a dire Maverick Viñales, che quest’anno corre per la Red Bull KTM Tech3.

Una stagione tra alti e bassi per Viñales, nonostante sia considerato tra i più talentuosi in gara attualmente. Come annunciato dalla sua scuderia, il centauro di Figueres non potrà partecipare alla corsa che si terrà domani in Indonesia, precisamente al Mandalika International Street Circuit.

Tutta colpa dei postumi dell’infortunio alla spalla sinistra rimediato durante il GP di Germania, quando per via di una brutta caduta si era rotto il tendine sovraspinato. Il dolore evidentemente da ancora parecchio fastidio allo spagnolo della KTM, che dunque salterà sicuramente questa prova nel sud-est asiatico, mentre verrà monitorato per le prossime gare.

Viñales sarebbe partito comunque al 20° ed ultimo posto della griglia, dopo una giornata di qualifiche molto complicata. Una notizia che non farà piacere neanche a Marquez, Bagnaia ed alla maggior parte dei piloti di MotoGP, che stimano molto Viñales. Il 30enne dovrà anche prendere una decisione a fine stagione, se continuare con la KTM nella classe regina oppure tentare nuove esperienze altrove.