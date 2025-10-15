Ultima notizia che riguarda lo storico capitano della Roma Francesco Totti ed il suo rapporto, che sembra ormai ricucito, con Luciano Spalletti.

Per molti anni a Roma si è discusso del dualismo che ha conquistato le prime pagine di siti e giornali sportivi in ambito giallorosso. Ovvero quello tra Francesco Totti, leggenda vivente del club capitolino, e Luciano Spalletti, uno degli allenatori più vincenti dell’ultima generazione calcistica in Italia.

Due personaggi agli antipodi, che dopo aver costruito qualcosa di grande assieme a Roma tra il 2005 ed il 2008, si sono ritrovati nella seconda esperienza di Spalletti sulla panchina giallorossa. Un ritorno che ha coinciso con la parte finale della carriera di Totti. Indimenticabili le liti tra il capitano ed il tecnico, messe in evidenza anche da una recente serie TV tratta dall’autobiografia di Totti stesso.

Di recente, per fortuna, Totti e Spalletti si sono lasciati alle spalle gli screzi di qualche anno fa. I due si sono incontrati spesso per eventi calcisitici e di beneficienza, mostrandosi riconciliati ed investendo parole di stima reciproca. Il mister toscano ha sempre ammesso di essere stato orgoglioso di aver potuto allenare un talento così importante; un attestato di stima che è stato confermato a Trento, durante il Festival dello Sport.

Spalletti e la sua Top 11 dei calciatori allenati: c’è Totti, bocciati Lobotka e Osimhen

Luciano Spalletti dunque è stato ospite della rassegna dedicata allo sport italiano che si tiene ogni ottobre in quel di Trento, organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Nel panel a lui dedicato, l’ex allenatore di Roma, Napoli e Nazionale azzurra è stato interpellato sui migliori calciatori da lui guidati in carriera.

La Top 11 di Spalletti ha sorpreso tutti per alcune scelte particolari. Impossibile dunque non inserire Francesco Totti in questa formazione ideale, piazzato come trequartista nel suo 4-2-3-1, anche se molto spesso il capitano giallorosso fu schierato da centravanti nella Roma ‘spallettiana’.

Il tecnico di Certaldo ha poi completato così la formazione tipo: uno tra Alisson e Szczesny in porta, difesa composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Chivu e Jankulovski, quest’ultimo allenato ai tempi dell’Udinese. Il duo De Rossi-Pizarro a centrocampo ed un attacco stellare con Salah e Kvaratskhelia sulle fasce e Edin Dzeko centravanti.

Si sono stupiti i tifosi del Napoli dall’esclusione, da parte di Spalletti, di alcuni calciatori che sono stati architrave dello Scudetto vinto nel 2023. Come ad esempio Lobotka, cervello del centrocampo azzurro, o Osimhen, l’attaccante trascinatore di quel Napoli. Ma si sa, Spalletti è un personaggio sempre schietto e mai banale, così come le sue idee calcistiche.