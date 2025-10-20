In un mondo in cui il capitalismo imperante oramai sembra definire ogni aspetto della nostra vita, è necessario (e vitale) rovesciare il paradigma e mettere l’uomo al primo posto. In una delle interviste fatte a Tiziano Terzani, giornalista, scrittore e reporter italiano, emerge proprio questo: riportare l’uomo al centro di tutto.

La “giusta misura”

“Oggi, il sistema in cui viviamo è fondato sulla materia, sull’economia. Eppure, ci si dedica tanto tempo a calcolare la borsa di Hong Kong fra vent’anni, come se fosse l’unico orizzonte possibile”, la critica è dura e senza mezzi termini: a cosa serve prevedere l’andamento dei mercati così a lungo termine, se quel che conta davvero, per la vita delle persone, non è né la ricchezza accumulata da pochi, né la continua crescita dei numeri?

Una sfida al pensiero dominante, “l’economia dovrebbe essere fatta per l’uomo, non per i numeri”. Non è un concetto facile da digerire in una società che ha ridotto tutto a dinamiche economiche, in cui ogni decisione sembra passare attraverso l’idea di un progresso fatto solo di numeri in crescita, di consumi sempre più sfrenati. La proposta dello scrittore non è perciò quella di fermare lo sviluppo, ma di ripensarlo in maniera più equa e sostenibile: arrivare ad avere poco ma giusto e, alla fine, “tutti un pò di più”.

Un mondo in cui pochi hanno tantissimo e molti niente non è né giusto, né sostenibile. Si parla di equilibrio tra le risorse disponibili e il loro giusto uso, più che la crescita incontrollata.

Quella di Terzani è più che una critica: è una proposta, radicale ma necessaria. Dice basta alla corsa verso un progresso che, seppur in continua espansione, ci sta lentamente distruggendo.

La domanda che ci lascia è chiara: siamo pronti ad ascoltare questa visione e ad affrontare il cambiamento che essa implica? Perché, come spesso accade, il cambiamento è difficile, ma le parole di Terzani ci spingono a riflettere seriamente sul nostro futuro.