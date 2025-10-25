Un infortunio di almeno tre mesi rischia di complicare i piani futuri della Juventus. Ora la stabilità del suo gioiello è in forte discussione.

Non c’è cosa peggiore per un calciatore che essere vittima di infortuni, perseguitato dagli stop muscolari che gli impediscono di avere un rendimento stabile e solido. In particolare quando si tratta di giovani talenti in ascesa, la cui crescita tecnica viene minata da un fisico troppo spesso debilitato dagli infortuni.

La storia del calcio è piena di esempi di calciatori estremamente dotati tecnicamente ma incapaci di dare una sterzata alla propria carriera, proprio per colpa di prolungati e continui stop fisici. Forse in Italia abbiamo avuto una delle dimostrazioni più grandi: ovvero Giuseppe Rossi, il talentuosissimo attaccante che sarebbe potuto diventare un top player, ma è stato vittima di numerosi infortuni gravi alle ginocchia che lo hanno bloccato sul più bello.

In queste ore a far parlare di sé per motivi analoghi è un altro grande talento internazionale, considerato tra i piedi mancini più delicati ed incisivi d’Europa. Ci riferiamo a Cole Palmer, il fantasista inglese che ha più volte trascinato il Chelsea grazie alle sue giocate. Ma negli ultimi mesi l’ex City sta soffrendo più del dovuto per un problema fisico non di poco conto.

Palmer ancora ai box, Chelsea preoccupato: assalto a Yildiz per rimpiazzarlo?

Inizio di stagione davvero complicato per Palmer. Il talento britannico, dopo aver vinto da protagonista il Mondiale per Club in estate con la maglia del Chelsea, è stato assalito da un problema muscolare fastidioso e anche complesso da curare. Vale a dire l’infiammazione all’inguine, che gli ha permesso di scendere in campo solo 4 volte in questa stagione.

Una brutta notizia per il Chelsea di Enzo Maresca ma anche per la Nazionale inglese. Il commissario tecnico Thomas Tuchel rischia di dover fare a meno di Palmer in vista dei Mondiali 2026, visto che il trequartista resterà fuori per 3 mesi e salterà le altre gare di preparazione.

Notizia non buona paradossalmente anche per la Juventus. La squadra di Tudor infatti rischia di finire al centro di un domino di mercato che riguarderebbe anche il gioiello Kenan Yildiz. Pare che il Chelsea, qualora Palmer non rientrasse a buoni livelli, voglia puntare forte sul numero 10 turco della Juve, già nel mercato di gennaio.

Caratteristiche diverse quelle di Palmer e Yildiz, ma i Blues fanno sul serio per il fantasista classe 2005, che piace molto anche ad altri club di Premier League. La Juve dovrà mettersi l’elmetto per respingere gli assalti per il calciatore più talentuoso della sua rosa.