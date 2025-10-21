Pessime notizie per tutti coloro che amano il conduttore Stefano De Martino: ecco cosa sta succedendo.

Che Stefano De Martino sia uno dei conduttori più amati degli ultimi anni è risaputo: simpatico, talentoso ma anche umile. Sono queste ed altre qualità che i fan apprezzano del ragazzo campano che ha partecipato ad Amici. Di lui però si parla anche molto delle sue relazioni.

Tutti sanno che è stato sposato con Belen Rodriguez e con lei ha avuto un figlio, Santiago. Ma negli ultimi anni gli sono stati attribuiti diversi flirt. Tuttavia, la sua bravura sposta l’attenzione da queste indiscrezioni e ad Affari Tuoi è ancora molto seguito (pur non trionfando sempre contro La Ruota della Fortuna). Purtroppo, però, per i fan di Stefano De Martino c’è una brutta notizia. Ecco cosa sta succedendo.

Pessime notizie per i fan di Stefano De Martino

Pessime notizie per i fan di Stefano De Martino: negli ultimi mesi si era diffuso il gossip secondo cui il conduttore di Affari Tuoi stesse insieme a Caroline Tranelli, più giovane di lui di diversi anni. Pare però che la storia d’amore fra i due sia finita.

La causa sarebbe l’ex di lui. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali da parte degli interessati però Dagospia ha fatto notare che il conduttore campano non si fa vedere da un mese con la ragazza (e durante l’estate era stato paparazzato spesso con lei). I due sono anche finiti al centro di uno scandalo quando un hacker è riuscito ad entrare nelle videocamere di sorveglianza della casa di Caroline ed ha diffuso un video intimo della coppia, diventato virale su Telegram e su altre piattaforme.

Questo scandalo ha colpito moltissimo Stefano De Martino che, durante un evento, ha dichiarato di “essersi sentito sporco”. Comunque anche l’esperto di gossip Santo Pirrotta su Vanity Fair ha detto la sua sulla situazione fra De Martino e la Tranelli. Pare che fra i due sia finita per via della presenza dell’ex fidanzata (Gilda Ambrosio) nella vita di De Martino. E così sembra che Stefano abbia trascorso il compleanno lontano da Caroline, e si stia dedicando anima e cuore al figlio Santiago e al suo lavoro.

Insomma, per tutti i fan di Stefano che avrebbero finalmente voluto vederlo di nuovo felice, queste sono le ultime pessime notizie sul conto della vita amorosa del conduttore.