La Rai ha preso una decisione improvvisa che riguarda Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. Ecco cosa è successo.

Stefano De Martino è uno dei conduttori più amati degli ultimi anni. Lo scorso anno è stato il suo primo alla conduzione di Affari Tuoi, l’amato gioco dei pacchi in onda nel pre- prima serata di Rai Uno. Contro Striscia la Notizia registrava sempre ottimi ascolti, complice la bravura e simpatia del conduttore e le strategie vincenti dei concorrenti.

In molti vedono Stefano De Martino come un possibile successore di Carlo Conti a Sanremo ma, a prescindere da questa “predestinazione”, il giovane conduttore partenopeo e il gioco dei pacchi sembra non reggere il confronto con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, in onda quest’anno su Canale 5 come “concorrenza”. Proprio per correre ai ripari, la Rai ha preso una decisione improvvisa. Ecco cosa ha scelto.

La decisione della Rai su Stefano De Martino

La Rai corre ai ripari dagli ascolti di Affari Tuoi che non riesce a reggere il confronto con La Ruota della Fortuna e lo fa accorciando la durata delle puntate del gioco per favorire l’avvio della prima serata. Di fatto il game condotto da Gerry Scotti durerà di più.

Questa decisione è stata motivata da Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai. Di Liberatore ha dichiarato che il taglio non risponda a logiche di ascolto o di budget, bensì a un principio di rispetto verso il pubblico. Le sue parole sono state: “Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma Affari Tuoi, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time”.

Ha continuato dicendo: “Abbiamo iniziato ad adottare questa misura già nella settimana passata e la stiamo perfezionando in questi giorni. Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori, affinché possano godere della programmazione in orari più accessibili a tutti”.

La riduzione dei minuti delle puntate di Affari Tuoi sarà flessibile, variando in base alla durata dei programmi che precedono o seguono il game show. Di Liberatore ha spiegato che “L’obiettivo è quello di avviare un meccanismo virtuoso che, auspicabilmente, venga adottato anche da altri editori, così da anticipare ulteriormente gli orari d’inizio delle prime serate nel rispetto del pubblico”.

La Rai, con questa decisione sembra voler recuperare un rapporto di fiducia con il pubblico, dimostrando una maggiore attenzione ai suoi ritmi quotidiani. La riduzione di pochi minuti della durata del gioco di Affari Tuoi indica la volontà della tv di Stato di rinnovarsi per continuare ad offrire intrattenimento di qualità, nel rispetto di chi guarda.